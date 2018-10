Corina Crețu: Trebuie să spun adevărul "Din acest punct de vedere, nu cred ca este cazul, sunt patru ani in care spun aceleasi lucruri, nu inteleg de ce acum se politizeaza atat de mult acest lucru. Nu spun nimic nou. Spun ce am spus acum un an, acum doi ani, acum trei ani. Sunt acuzata ca nu am spus pe vremea domnului Ciolos. Stiti bine ca am spus. Pentru mine nu conteaza guvernul. Atata timp cat sunt comisar european, voi spune, pentru ca este datoria mea sa spun daca exista risc de a se pierde bani. Nici nu imi place sa se spuna ca noi blocam la Bruxelles proiecte pe care de fapt nu le avem. De aceea trebuie sa spun clar, sa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Comisarul european, Corina Cretu, a declarat, vineri, ca a avertizat asupra condamnarii pe care Romania a primit-o de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) pentru neindeplinirea directivei privind depozitele de deseuri si ca a vorbit cu premierul Viorica Dancila de mai bine de un an.

- Comisarul european pentru Politica Regionala al Comisiei Europene, Corina Crețu, critica din nou guvernul condus de Viorica Dancila (PSD), asta in contextul in care Romania a fost joi condamnata de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru neideplinirea Directivei 1999/31/CE privind depozitele…

- Premierul a declarat ca finantarea ceruta de Romania este de peste 1,3 miliarde de euro, fara TVA. "Am facut progrese importante in ceea ce priveste asigurarea finantarii investitiilor care vizeaza Centura existenta a municipiului Bucuresti, dar si infrastructura noua la profil de autostrada.…

- Victor Bostinaru, europarlamentar membru al Grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European (S&D), a caracterizat afirmatia facuta luni de Comisarul european Corina Cretu drept una politica, dandu-i partial dreptate si a aparat Guvernul de la Bucuresti subliniind…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a afirmat, luni, ca nu mai accepta insulte din partea Guvernului Romaniei, in contextul in care a avertizat de nenumarate ori autoritatile de la Bucuresti ca Romania pierde bani din lipsa proiectelor, insa a fost apostrofata ca spune lucrurilor…

- MOTIUNEA DEPUSA DE PNL IN SENAT: ROMANIA SUB ORANDUIREA PSD - RUSINEA EUROPEI LA INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT Domnule presedinte, Doamnelor si domnilor senatori, Domnule ministru al Transporturilor Lucian Sova, Condus de catre dumneavoastra, Ministerul Transporturilor a adus in stare de DEZASTRU sectorul…

- Premierul Viorica Dancila va pleca in aceasta seara la Bruxelles pentru o discutie informala cu grupul socialistilor europeni, in contextul in care va fi audiata saptamana viitoare in Parlamentul European pe tema respectarii statului de drept in Romania. De asemenea, ministrul Afacerilor Europene, Victor…

