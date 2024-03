Japca din cabinetele veterinare: Tarife de sute de euro pentru o intervenție, după care urmează tratamentul Cabinetele veterinare constituie o afacere mai mult decat prospera, la acest moment, in București. Daca cumva ai ghinionul sa fii nevoit sa treci in weekend cu cainele sau pisica pe la cabinet pentru o intervenție de urgența, atunci sa fii sigur ca trebuie sa scoți din buzunar cateva sute de euro, de parca toți romanii ar fi milionari in euro. Ar trebui sa spunem, totuși, ca tarifele cabinetelor veterinare difera de la un medic la altul, probabil in funcție de nesimțirea patronilor și de dorința de inavuțire pe seama bietelor animale. Altfel, este greu de explicat, cum in unele cazuri o intervenție… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

