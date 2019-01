Corina Cretu anunta finantare europeana pentru magistrala de metrou care va lega Capitala de Aeroportul "Henri Coanda"

Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european Corina Cretu a declarat vineri ca, probabil, in luna ianuarie Comisia Europeana va aproba proiectul depus de autoritatile romane pentru finantarea unei parti din magistrala de metrou M6, care va lega Bucurestiul de Aeroportul Henri Coanda, informeaza Agerpres.roPe 29 decembrie, Guvernul…

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu a aprobat modificarea Programului Operational Infrastructura Mare (POIM), prin care vor fi alocate mai multe fonduri europene pentru proiecte de importanta majora pentru Romania, precum Magistrala 6 de metrou sau Autostrada Unirii, anunta Comisia…

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Crețu a aprobat, vineri, modificarea Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM), prin care vor fi alocate mai multe fonduri europene pentru proiecte de importanța majora pentru Romania, precum Magistrala 6 de metrou sau Autostrada Unirii.„Concret,…

- Comisarul european Corina Cretu a dezvaluit intr-un interviu multitutindea problemelelor cu care se confrunta Romania, aratand ca o mare parte dintre acestea, inclusiv cele legate de obtinerea fondurilor europene sunt legate de inconstanta Executivului, care schimba proiectele, dupa cum schimba ministri.

- „Au fost patru prim-ministri, dar in domenii esentiale, ca transport, sanatate, la transport am avut sapte ministri in acesti patru ani. (…) Am o scrisoare de anul trecut cu niste prioritati pe transport; o alta scrisoare, anul acesta, cu alte prioritati de transport. Pe infrastructura sa schimbi prioritatile…