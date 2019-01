Stiri pe aceeasi tema

- Corina Crețu, comisar european, a anunțat ca va candida la europarlamentare! Dar, nu din partea PSD, ci din partea PRO Romania, partidul lui Victor Ponta.”Da, candidez la europarlamentare. Aveam ideea de a nu candida. E firesc sa imi folosesc aceasta experiența obținuta la nivel european.…

- Corina Cretu a anuntat, in cadrul unui interviu acordat Romania TV, ca isi doreste sa candideze la alegerile europarlamentare, iar singurul partid care i-a facut o oferta in acest sens este, pana, acum, formatiunea lui Victor Ponta. "Candidez la alegerile europarlamentare. (...) Sunt in politica…

- Dupa ce Klas Iohannis a spus: "Sunt foarte optimist la alegerile prezidentiale. Nu ma tem niciodata de contracadidați", Liviu Pleșoianu, deputat PSD, a reacționat. Confruntare la prezidențiale ”Bine, Werner... Ramane cum am stabilit. Abia aștept sa vad daca vei avea curajul sa participi…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat vineri, la Resita, ca orice partid "normal la cap" si-ar dori sa o aiba pe listele pentru europarlamentare pe comisarul european Corina Cretu. "Cred ca orice...

- In perioada 17-19 octombrie 2018, Universitatea POLITEHNICA din București a gazduit Adunarea Generala a CESAER (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research) – una dintre cele mai importante asociații universitare la nivelul Uniunii Europene. Evenimentul a reunit reprezentanții…

- Reprezentanții mai multor organizații ale romilor din Transilvania au decis, marți, sa aiba un candidat propriu la alegerile europarlamentare de anul viitor. Ei se gandesc fie la un loc eligibil pe lista unui partid romanesc, fie la un candidat independent, scrie Mediafax.Reprezentantul organizațiilor…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, spune ca este în continuare membru PSD si precizeaza ca în 2014 a condus lista de candidati la europarlamentare a formatiunii social-democrate."Cred ca este important pentru miile de colege si colegi, prieteni cu…

- ”Am citit in spațiul public ca doresc sa devin europarlamentar. Afirmația este incorecta. Nu mi-am propus asta niciodata. Locul meu este aici, in Romania, unde mai am multe de facut”, a fost mesajul lui Dan Voiculescu.