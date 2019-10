Cord Meier-Klodt: Suntem şocaţi şi tulburaţi de atacul de la Halle "La Halle a avut loc un act de violenta cu un vadit caracter antisemit in cea mai sfanta zi a evreilor. Suntem socati si tulburati. Guvernul federal il considera un atac asupra intregii noastre tari, care afecteaza toata societatea. Tocmai de aceea ma bucura puternicul semnal de solidaritate pe care atat politicieni germani de rang inalt, cat mai ales cetatenii orasului Halle l-au transmis imediat dupa atac. Trebuie sa combatem de la inceput orice manifestare de xenofobie si antisemitism si sa facem totul pentru a le reaminti si explica noilor generatii aceste capitole intunecate ale istoriei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

