Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati au fost retinuti si vor fi prezentati sambata instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva pentru contrabanda, politistii depistand in urma unor perchezitii domiciliare peste 135.000 de tigarete si 12.000 litri de alcool contrafacut. Prejudiciul cauzat bugetului de stat…

- Politistii de la transporturi din Constanta, sub coordonarea Directiei de Politie Transporturi din cadrul Politiei Romane, au efectuat 6 perchezitii, la persoane banuite de contrabanda cu tigari, in urma unei actiuni de depistare in flagrant delict. Ieri, 8 martie a.c., politistii Sectiei Regionale…

- Retinuti pentru furt Politisti din Abrud au retinut 3 barbati din judetul Hunedoara care sunt banuiti ca au furat banii unei femei care se afla in spital, pentru o consultatie medicala. Prejudiciul a fost recuperat. La data de 19 februarie 2019, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei…

- Urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de furt calificat, politistii din cadrul Politiei municipiului Mangalia au identificat patru tineri, cu varste intre 16 si 23 de ani, care ar fi sustras, dintr o vila din municipiu, mai multe produse electronice. Astfel, in noaptea de 6 7 februarie…

- Potrivit IPJ Cluj, la data de 8 februarie, cei doi barbați, de 27 și 18 ani, din Câmpia Turzii, au fost depistați de polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj-Napoca -Postul de Poliție T.F. Câmpia Turzii - în timp ce încercau sa transporte fier vechi pe care…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures au depistat trei barbati banuiti de comiterea infractiunii de inselaciune in forma continuata. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 140.000 de lei. Aceștia comandau on-line telefoane mobile, scoteau din colet aparatele, introduceau plastilina…

- Barbați reținuți de polițiștii argeșeni pentru contrabanda cu țigari. In noaptea de 5 spre 6 februarie, politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala Albota i-au depistat pe Ț.M., de 61 de ani și B.Ș. de 46 de ani, ambii din București, care transportau cu un autoturism 30.000 de tigarete nefiscalizate.…

- La data de 20 ianuarie a.c., politistii din cadrul Sectiei 2 Politie au identificat un barbat, in varsta de 33 de ani, din localitatea Partestii de Jos, judetul Vaslui, care ar fi sustras, dintr un supermarket din municipiu, mai multe bunuri. La data de 20 ianuarie a.c., politistii din cadrul Sectiei…