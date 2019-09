Stiri pe aceeasi tema

- In incercarea de a starpi fenomenul rampelor clandestine și de a le oferi siguranța timișorenilor și turiștilor, Primaria Timișoara a cumparat peste 50 de camere video, generație noua, care au inclusiv sistem de detecție faciala, ceea ce echipamentele vechi nu au. O bucata costa cam cat un coș de gunoi…

- Apar noi coșuri de gunoi in zona centrala a Timișoarei. Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul primariei, ca au sosit 54 de coșuri de gunoi stradale, care au fost cumparate de noul operator de salubrizare stradala din Timișoara, firma Brantner. „Ne-au sosit coșurile…

- Primarul Nicoale Robu a anunțat ca in zona centrala a Timișoarei vor fi amplasate 54 de coșuri de gunoi. Prețul unui coș comandat in Anglia de firma de salubritate Brantner este 615 euro. In total, primaria a platit peste 33.000 de euro. ”Ne-au sosit coșurile de gunoi pentru zona centrala. Mereu s-a…

- Societatea de salubritate a Timișoarei a achiziționat 54 de coșuri de gunoi pentru a fi amplasate in zona centrala a orașului, la comanda primariei. Au sosit abia acum, deși comanda s-a dat imediat dupa ce primaria a semnat contractul cu firma de salubritate ce a inlocuit Retim. „Ne-au…

- Nicolae Robu a venit astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara, cu noi detalii legate de lucrarile care se desfașoara in zona centrala a orașului. Astfel, edilul-șef a anunțat ca cele mai importante dintre lucrari au fost finalizate și a precizat ca pentru el „ar fi de mirare”…

- Etapa semnarii contractului de finantare din bani europeni a dotarii Timisoarei cu noi tramvaie a fost urmata, la doar cateva zile, de cea a semnarii acordului cu producatorul turc al viitoarelor mijloace de transport. Cu o experienta de 30 de ani si produse livrate in Europa si America de Nord, Bozankaya…

- Șeful Comisariatului pentru Protecția Consumatorului Vest, Sorin Susanu, a reacționat, aaeara, aproape de miezul nopții la ultimele declarații ale primarului Timișoarei legate de situația tramvaielor STPT, carora li s-ar putea interzice circulația din cauza starii in care sunt. ”Domnul primar Robu recunoaște…

- Deputatul Marian Cucșa, președintele ALDE Timiș, i-a solicitat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, consiliului județean sa puna in valoare terenul aflat vizavi de Hotel Timișoara. Astfel, Marian Cucșa a propus ca pe acel teren sa fie realizata o mare parcare, astfel incat șoferii care au treaba…