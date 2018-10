Stiri pe aceeasi tema

- O comuna din Valcea a atras in ultima vreme atat de multe investitii, in special straine, inca isi propune acum sa isi construiasca aeroport. La Budesti toata lumea munceste, nu exista someri sau asistati social, iar, si mai ciudat, toata lumea e multumita de administratia locala. Primaria…

- Comuna Budesti este la cinci kilometri de Ramnicu Valcea si la ani lumina de orasul resedinta de judet. A reusit in doi ani sa devina cea mai mare zona industriala din Valcea. 80 de hectare de teren au fost transformate in spatii pentru birouri, fabrici si sedii de firme. In cele peste 100 de societati…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Viorel Seredenciuc, a primit astazi vizita ambasadorul Irlandei in Romania, Derek Feely, la discuții participand și atașatul comercial in cadrul Ambasadei, Liviu Buzila. In cadrul discuțiilor, excelența sa Derek Feely a transmis ca scopul vizitei in județul…

- Primarul din Alba Iulia, Mircea Hava, a declarat, luni, la deschiderea anului școlar la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” ca daca fiecare școala ar fi la fel ca la cea la care a fost prezent, nu ne-am mai pune problema ce va fi maine cu Romania, iar fiecare am avea traiul pe care ni-l […]

- Partidul Național Liberal a anunțat ca va depune o plangere penala fața de Liviu Dragnea, in calitatea sa de președinte al Camerei Deputaților. Liberalii il acuza pe acesta de abuz in serviciu. Dragnea a refuzat convocarea unei sesiuni extraordinare. Opoziția dorea sa discute evenimentele de pe 10 august…

- Una din cele mai iubite stațiuni din Romania se modernizeaza.Ocna Mureș, oraș care a fost zeci de ani pe harta turistica a Romaniei prin Baile Sarate, revine in randul stațiunilor balneare. Aici vor fi investiți aproape șase milioane de euro in amenajarea unei baze de tratament și agrement,…

- Vineri, 31 august 2018, primarul Mircia Gutau si presedintele Federatiei Asociatiilor Apicole din Romania – ROMAPIS, Mircea Ciocan, au semnat protocolul prin care municipiul Ramnicu Valcea devine primul oras din Romania care face parte din reteaua oraselor europene prietene ale albinelor. Prin acest…

- In urma cu cateva zile, primarul Timișoarei anunța, victorios, pe rețeaua de socializare, ca tot mai mulți oameni platesc calatoriile cu transportul in comun prin aplicația de mobil 24Pay. Se vindeau peste 300 de bilete pe zi și Robu ii anunța pe prietenii virtuali ca in curand se va putea…