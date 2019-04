Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul national de transport aerian TAROM sustine ca afirmatiile prim-vicepresedintelui ANAT, Alin Burcea, nu corespund realitatii, subliniind ca acestea aduc un prejudiciu de imagine companiei, poitrivit agerpres.ro.Citește și: Ieșire fulgeratoare a lui Augustin Lazar! Reacție in forța,…

- Despre justiția din Romania, fostul președinte, Traian Basescu, crede ca este un sistem sanatos, insa problema acestuia este cea legata de calitatea oamenilor.Citește și: Ieșire fulgeratoare a lui Augustin Lazar! Reacție in forța, dupa interviul difuzat de Antena 3 "Unii sunt slabi…

- "Klaus Iohannis este singurul politician care are șanse sa caștige alegerile prezidențiale", este de parere fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu. Invitat in studioul Digi 24, senatorul PMP a ridiculizat o eventuala candidatura a senatorului ALDE Calin Popescu Tariceanu la Președinția Romaniei:…

- * Comisia Europeana (CE) a identificat deficiente grave si structurale in datele privind calitatea aerului masurate de Reteaua de monitorizare din Romania si raportate la Bruxelles, iar in realitate situatia ar putea fi mult mai grava decat cea transmisa efectiv, reiese din Raportul de tara privind…

- Comisia Europeana a identificat deficiente grave si structurale in datele privind calitatea aerului, care au fost raportate la Bruxelles, iar in realitate situatia ar putea fi mult mai grava decat cea transmisa efectiv, reiese dint

- "Calitatea slaba a aerului continua sa fie o problema in Romania. Principalele surse de poluare a aerului provin din sectorul transporturilor si din cel al energiei, in special din utilizarea combustibililor fosili/solizi in gospodarii. Romania ar putea inregistra progrese semnificative in vederea…

- Comisia Europeana (CE) a identificat deficiente grave si structurale in datele privind calitatea aerului masurate de Reteaua de monitorizare din Romania si raportate la Bruxelles, iar in realitate situatia ar putea fi mult mai grava decat cea transmisa efectiv, reiese din Raportul de tara privind evaluarea…

- Comisia Europeana „urmareste cu mare ingrijorare” noile modificari operate de Guvern prin ordonanta de urgenta in domeniul justitiei, care „par a fi in contradictie” cu recomandarile din Mecanismul de Cooperare si Verificare al Bruxelles-ului, a declarat, miercuri, Christian Wigant, purtator de cuvant…