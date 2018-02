Stiri pe aceeasi tema

- Au fost proteste mute, sincronizate, sambata, in trei orașe importante ale țarii, la miezul zilei. Așa cum se intampla de doua luni deja la Sibiu, oamenii s-au adunat și la Cluj Napoca și la Iași.

- Daca-i februarie, atunci e vreme de o slana faina, numai buna de gustat cu o ceapa roșie, o varza murata sau un pumn de branza buna. Zilele acestea, la Cluj-Napoca, slanina este vedeta. SlanaFest este evenimentul dedicat slaninii tradiționale. Fie ca este doar afumata, preparata cu semințe ori paprika,…

- Firmele de construcții se pregatesc pentru demararea lucrarilor, in primavara, motiv pentru care oferata de locuri de munca in acest domeniu inregistreaza o creștere semnificativa comparativ cu lunile precedente, dar și fața de situația din luna februarie a anului trecut. Potrivit anunțurilor de…

- Au fost. Au lansat. Continua turneul de promovare. Au cantat Moon Museum, joi seara, in Moszkva Cafe. Noul lor album se numeste „From No To Nowhere“, scos la casa de discuri Fiver House Records, si pe care se pot asculta 14 piese. Proiectul Moon Museum reuneste, in afara de Mihai Grama…

- Oferte City Break 2018 la Paris, de Ziua Indragostiților. Wizz Tours propune turistilor pachete de zbor si cazare din sase orase din Romania, dar si o promotie speciala pentru Ziua Indragostitilor. Parisul este orasul de care turistii nu se plictisesc niciodata si pe care aleg sa il viziteze cu placere…

- Pro TV da startul inscrierilor pentru urmatorul sezon „Vocea Romaniei“ si anunta zilele in care vocile ce vor sa se faca auzite sunt asteptate la auditiile de la Cluj, Iasi, Timisoara si Bucuresti.

- Bihorul este printre cele sapte mari orase din tara in care va poposi Caravana TVR 1 pentru preselectiile la show-ul de folclor, intitulat ,,O vedeta populara’’. Preselectiile nationale ale interpretilor se desfasoara din 1 februarie pana in 28 februarie. Realizatorii emisiunii vor…

- Rețeaua de distribuție de gaz din Cluj, modernizata pe banii Europei Reteaua de distributie gaze naturale - conducte si bransamente - din municipiul Cluj-Napoca a fost modernizata in cadrul unui proiect cu o valoare de 35,1 milioane de lei, sustinut cu fonduri europene. Trei proiecte cu finantare…

- Clujul, cel mai dorit oraș pentru mutare in 2018. Tendințele imobiliare ale anului Marile companii vor viza in acest an extinderea sau inființarea unor birouri in afara capitalei, iar Cluj-Napoca va fi cel mai accesat dintre orașele principale ale Romaniei, alaturi de Timișoara și de Iași, prognozeaza…

- Studiul a folosit trei indicatori pentru a masura performanța orașelor și a administrațiilor din România: valoarea absoluta a cheltuielilor de capital și valoarea absoluta a absorbției de fonduri europene, pe perioada 2007- 2016; cheltuielile de capital pe cap de locuitor și absorbția de fonduri…

- Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului a stabilit, marti, castigatorii concursului de proiecte pentru realizarea statuilor Mitropolitului Bartolomeu Anania si a episcopului Nicolae Ivan, care vor avea 3 metri inaltime. Acestea vor fi amplasate in fata Mitropoliei din Cluj-Napoca.

- Ultimul sezon a restabilit ordinea in clasament, iar caștigul lui chef Sorin Bontea ii face pe ceilalți doi chefi, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, sa iși modifice strategia in prima etapa de cautari a unor ucenici talentați. Pe site-ul casting.a1.ro/chefilacutite/ toți cei care care vor…

- „Oradea are rezultate remarcabile și probabil cea mai buna administrație publica din Romania. La nivelul cheltuielilor de capital, Oradea a investit 240,4 milioane euro in ultimii 8 ani, ceea ce inseamna E1.225 pe cap de locuitor, iar la fonduri europene, a reușit sa atraga proiecte in valoare de…

- Operatorul low-cost Ryanair organizeaza recrutari pentru personal de cabina in mai multe orașe din Romania și ofera o prima de instalare de 1.200 euro, dar și alte facilitați pe zborurile companiei. Cei care doresc să lucreze ca însoțitori de zbor pe avioanele Ryanair trebuie să…

- Centenarul Marii Uniri va fi marcat la Ungheni printr-o noua ediție a Taberei de sculptura. Autoritațile au decis: și in 2018 la Ungheni va fi organizata o Tabara de sculptura. De data aceasta, va fi dedicata aniversarii de 100 de ani de la Marea Unire din 1918. Ideea ii aparține primarului Alexandru…

- Clujenii vand cel mai scump, dar sunt dispusi sa negocieze Marja de negociere pentru apartamentele tranzacționate in cele mai mari șase orașe ale țarii s-a diminuat in ultimul trimestru din 2017 fața de cel anterior. Acest fapt poate fi pus în legatura cu tendința generala de temperare…

- Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca, a transportat anul trecut 5.061.790 pasageri, cu 70% mai mult fata de anul anterior si peste estimarile initiale, si mai mult decat dublu fata de anul 2015, cand a transportat putin peste 2 milioane de pasageri. Cresterea numarului de pasageri cu 70%…

- Update: Manifestantii din Piata Constitutiei au inceput sa plece in jurul orei 21,15. Proteste mai sunt organizate in Cluj-Napoca, Sibiu, Iasi si Tmisoara. Mii de oameni au ieșit și acolo in strada. Update: Protestatarii au aprins, sambata seara, in jurul orei 21,00, luminile de la telefoane in Piata…

- Un numar de 94 de sanctiuni contraventionale de aproximativ 28.000 de lei au fost aplicate de politisti, in urma verificarii a 260 de autoturisme care efectueaza transport public de persoane in regim de taxi in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova,…

- Piata de turism reactioneaza pozitiv la masurile care stimuleaza consumul. De aceasta parere este si Lucia Morariu, presedinte Eximtur, care se asteapta la o crestere generala de cel putin 5% in 2018, pentru acest sector. `In mod cert, in 2018, bugetarea voucherelor de vacanta pentru institutiile…

- Vladut, bucatarul de la Neatza, a pregatit un preparat care contine blat de pizza, smantana, fructe de padure, ciocolata, praline, dar si alte ingrediente delicioase, denumit ”Pizza cu fitze”.

- Endava, companie de servicii IT cu 4.000 de angajati, din care peste jumatate in tara, a anuntat fuziunea cu Velocity Partners, o companie de dezvoltare software cu o prezenta puternica in America Latina. In Romania, in cursul anului trecut, Endava a inregistrat o crestere de 28%, ajungand la peste…

- Deputatul Gigel Stirbu, vicepresedinte PNL, apreciaza drept 'straniu' faptul ca actiunile partidelor maghiare din Romania, de ale caror voturi ar 'beneficia' in Parlament coalitia de guvernare, nu sunt 'taxate', PSD fiind interesat 'doar de mirajul puterii', liberalul referindu-se la rezolutia comuna…

- Teracomm anunța astazi ca produsele smart-watch pentru copii MyKi Touch și MyKi Watch au fost achiziționate de mii de parinți din Romania, pe parcursul anului 2017. Ceasurile inteligente, care aduc o comunicare mai facila și un plus de siguranța copiilor și parinților din Romania, au fost cel mai bine…

- Desi Romania este inca amortita dupa perioada sarbatorilor, pe piata imobiliara se anunta noi scumpiri in 2018. Nu insa la fel de mari ca anul trecut, cand pretul apartamentelor a crescut cu peste 10 procente. Este de aşteptat ca majorarea dobânzilor bancare şi creşterea monedei…

- Considerat un expert in gnosticism și magie renascentista, un prieten și discipol al lui Mircea Eliade, Ioan Petru Culianu (5 ianuarie 1950-1991)/nascut in Iași, a lasat moștenire posteritații lucrari precum: Eros și magie in Renaștere, Calatorii in lumea de dincolo, Dicționar al religiilor (in colaborare…

- Timișoara este orașul secundar din Romania in care s-au mutat cei mai mulți oameni in perioada 2001 – 2011, fiind urmat de Cluj-Napoca, Iași și Constanța. De altfel, și inainte de 1989, capitala Banatului era cel mai atractiv oraș din țara. Marius Cristea, expert senior pe dezvoltare urbana in cadrul…

- Peste 500 de persoane de pe ambele maluri ale Prutului s-au adunat astazi, la Falciu, pentru a cere unirea Romaniei cu Basarabia. Daca majoritatea tinerilor au ales sa mearga in cluburi pentru a sarbatori trecerea dintre ani, unioniștii din Ploiești, București, Cluj-Napoca, Barlad, Vaslui, Iași, Chișinau…

- „Mesaj criminal” si „conceptie diabolica”! Asa numesc autoritatile niste panouri care anunta va vaccinurile nu sunt sigure. Mesajele au fost puse de o organizatie la Brasov, Cluj-Napoca si Iasi. In conditiile in care suntem in plina epidemie de rujeola ce a rapus inca un bebelus zilele trecute Raed…

- Gabriel, baietelul de 4 ani, care a ajuns la Spitalul de Copii „Sf. Maria“ din Iasi cantarind cat un bebelus, a inceput sa ia in greutate dupa ce medicii l-au hranit saptamani la rand cu ciocolata.

- Protestatarii au plecat din Piața Victoriei spre Palatul Parlamentului și au aparut primele incidente cu jandarmii! Forțele de ordine s-au opus, inițial. Sute de oameni sunt in centrul orașelor Iași, Brașov, Bacau și Cluj Napoca, la aceasta ora.știre in curs de actualizare

- CFR Calatori a anuntat ca pe durata sarbatorilor de iarna suplimenteaza numarul trenurilor si personalul de la casele de bilete din garile mari pentru fluidizarea traficului. De asemenea, pentru evitarea supraaglomerarii vagoanelor, vanzarea biletelor fara loc va fi limitata. Pana in 3 ianuarie,…

- In perioada 22 decembrie 2017-3 ianuarie 2018, CFR Calatori va suplimenta numarul trenurilor care circula pe cele mai solicitate rute din Bucuresti spre/dinspre: Satu Mare, Baia Mare, Vatra Dornei, Suceava, Iasi, Timisoara Nord, Brasov, Cluj Napoca, Constanta. De asemenea, pentru aceasta perioada, este…

- Potrivit Agerpres, CFR Calatori va suplimenta numarul trenurilor in perioada 22 decembrie 2017-3 ianuarie 2018. Rutele vizate: București spre/dinspre Satu Mare Baia Mare Vatra Dornei Suceava Iași Timișoara Nord Brașov Cluj Napoca Constanța In perioada aceasta este…

- Astazi, judecatorii si procurorii constanteni nu vor mai protesta in fata Palatului de Justitie Constanta.Amintim ca saptamana aceasta, magistratii au protestat tacit pe treptele din fata Palatul de Justitie din Constanta fata de modificarile aduse la legile justitiei. Proteste ale judecatorilor si…

- Revolutia din decembrie 1989 | Procurori: Au existat trei tentative de asasinare a cuplului Ceausescu, inainte de executie In cadrul Dosarului Revolutiei, procurorii au declarat, luni, ca au inregistrat avansari in ancheta, fiind clarificate imprejurarile legate de fuga cuplului Ceausescu din…

- Stadiul cercetarilor in dosarul Revolutiei Procurorul militar Marian Lazar a anuntat, luni, într-o conferinta de presa, stadiul cercetarilor în dosarul Revolutiei. Procurorii militari sustin ca, în urma administrarii de probe în dosarul Revolutiei, concluzia…

- Cele mai mari cresteri de pret consemnate in trimestrul trei al acestui an au fost in Brasov unde valorile de piata pe metru patrat in apartamentele din blocuri au urcat in medie cu 3,2% fata de trimestrul anterior, urmat de Constanta (+2,4%), apoi Bucuresti (+2,3%), Cluj-Napoca (+0,9%) si Timisoara…

- Un nou protest împotriva guvernarii PSD a avut loc, duminica seara, la Cluj-Napoca, la care au participat peste 1.000 de persoane.Protestatarii s-au întâlnit, în jurul orei 18.00, pe Bulevardul Eroilor unde au facut scandari împotriva alianței de guvernare.Dupa…

- Peste 100.000 de romani lucreaza in IT, domeniul care, impreuna cu tehnologia comunicarii, depaseste 6% din PIB. Cifra de afaceri s-a dublat, iar numarul firmelor de IT a crescut cu 50% in ultimii sase ani, conform unul studiu. Competitia pentru titlul de pol al IT-iului din Romania s-a dat intre Cluj-Napoca,…

- Scaderi drastice pentru rezidențialul nou din Cluj. VEZI suprafata autorizata in 2017 In toata tara se construieste pe banda rulanta, insa Clujul da semne ca se apropie de saturatie. S-a inregistrat o scadere drastica a suprafeței autorizate. ZIUA de CLUJ a scris, într-un articol anterior,…

- Numarul de trenuri care circula spre destinații de interes pentru turiști in aceasta minivacanța de 1 Decembrie va fi suplimentat, iar vanzarea biletelor fara loc va fi limitata, pentru a se evita supra-aglomerarea vagoanelor, a anunțat CFR Calatori, intr-un comunicat de presa. Astfel, fața de graficele…

- Multi romani isi petrec minivacanta de Ziua Nationala in statiunile montane Foto: Arhiva. Peste 150.000 de români îsi petrec minivacanta de Ziua Nationala în statiunile montane, în cele balneoclimaterice, dar si facând turismul rural. Gradul de ocupare în…

- Numarul de trenuri care circula spre destinatii de interes pentru turisti in aceasta mini-vacanta de 1 Decembrie va fi suplimentat, iar vanzarea biletelor fara loc va fi limitata, pentru a se evita supra-aglomerarea vagoanelor, a anuntat CFR Calatori, intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, AGERPRES.…

- Candidații admiși la examenul de rezidențiat își aleg locurile/posturile posturile în specialitatea pentru care au optat duminica și luni, a informat un comunicat al Ministerului Sanatații. Alegerea locurilor/posturilor în specialitate și a centrelor de pregatire se face…

- Politistii au aplicat 112 sanctiuni contraventionale in valoare de 40.855 de lei, au retras 14 certificate de inmatriculare si au retinut un permis de conducere, in urma unei actiuni pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie in zona aeroporturilor ''Henri Coanda'' Bucuresti, Cluj-Napoca,…

- „Tramvaiul Centenarului - Iași, capitala renașterii naționale" va fi lansat in acest weekend la Iași. Dupa o saptamana de munca asidua, mijlocul de transport care va fi pus in circulație in scurt timp a capatat culoare, ba mai mult, acesta readuce in prim-plan, dupa un veac, statutul de capitala de…

- Potrivit Libertatea, concursul de rezidențiat organizat in București a fost unul cu surprize. In 27 dintre 35 de sali in care a fost organizat concursul, candidații au primit grilele cu intrebari incomplete, deoarece aveau 40 de intrebari, in loc de 200. Conform rectorului UMF, academician…