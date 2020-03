Flori, ciocolata si un meniu de sarbatoare, oferite pacientelor din Constanta de Arimex Comexim 2000 SRL (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- In prima zi a primaverii, toate doamnele si domnisoarele de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, de la sectiile de la Agigea, Eforie, Palazu, Dermato Venerice, de la Spitalul Municipal de Boli Infectioase Constanta si cele de la Spitalul CFR vor primi, din partea societatii Arimex Comexim…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta a atribuit contractul "Furnizare imprimate sanitare registre sanitare 2 loturi ldquo; societatii Tipografia Bucuresti SRL. Cele doua loturi constau in: lotul 1 pachet imprimate sanitare, lotul 2 pachet registre sanitare. Valoarea…

- Oamenii au format lantul pe trotuarul de pe Bulevardul Tomis, langa gardul unitatii medicale, cativa dintre ei purtand in maini pancarte cu lozinci precum "Avem dreptul la viata!".Prezent la actiunea de protest, fiul pacientei decedate la UPU a declarat ca spera ca autoritatile sa ia masurile necesare…

- Politia a deschis un dosar penal impotriva unui barbat care a intrat in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta sub influenta baturilor alcoolice si a amenintat cadrele cu un pistol de tip airsoft.Incidentul s-a petrecut in noaptea de duminica spre luni, scrie Agerpres.Potrivit Inspectoratului…

- Un individ periculos a fost prins la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta amenintand viata personalului medical. Barbatul este cercetat de Politie pentru portul/folosirea de obiecte periculoase fara drept.

- Masuri speciale la Spitalul Municipal de Boli Infectioase Constanta pentru reducerea riscului de imbolnaviri prin afectiuni respiratorii acute.Accesul vizitatorilor a fost limitat iar bolnavii sunt izolati pe tipuri de afectiuni pentru prevenirea raspandirii infectiilor.Dr. Stela Halichidis managerul…

- Sarbatoare frumos mirositoare in Olanda. In capitala Amsterdam a fost celebrata Ziua Naționala a Lalelei. In una dintre cele mai faimoase piețe din oraș au fost aduse aproximativ 200 de mii de flori de diferite culori, care au atras mii de oameni.

- Diplomația rusa a oferit președinției estone trei cadouri pentru a 50-a aniversare: flori, ciocolata și o sticla de vin spumos de Crimeea, dar acesta din urma a fost returnat imediat expeditorului, scrie AFP, citeaza hotnews.ro.