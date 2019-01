Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat marti seara, la Brasov, ca in 15 februarie se finalizeaza analiza realizata in teritoriu referitoare la cea mai buna varianta pentru candidatul la alegerile prezidentiale din toamna acestui an, potrivit Agerpres. ''In 15 februarie terminam…

- "Iohannis are nevoie de o relansare, dar in momentul in care ne hotaram la acest lucru - vreau sa spun ca suspendarea nu este o actiune in sine, este o actiune intermediara, care dureaza pana la organizarea referendumului. Deci, mai mult de 30 de zile suspendarea nu poate sa existe. Cand vorbeste…

- "In 15 februarie terminam analiza pe care o facem de aproximativ patru luni. Am lansat in teritoriu la nivelul fiecarei localitati aceasta analiza, o munca de sisif, pe care am facut-o cu cetatenii Romaniei pentru a vedea exact care este cea mai buna varianta. Candidat PSD separat, candidat separat…

- Marele anunt este ca coalitia PSD-ALDE va da presedintele Romaniei si vom scapa de acest cosmar numit Klaus Iohannis. Noi am terminat analizele de facut si va trebui sa discutam in coalitie“. „Indiferent de varianta - varianta ca mergem cu un candidat comun din partea coalitiei sau cu doi…

- Candidatul opozitiei, Grigol Vasadze, a respins joi rezultatele alegerilor prezidentiale din Georgia, castigate de candidata partidului la putere Visul georgian, Salome Zurabisvili, si a facut apel la organizarea duminica a unui "protest masiv pasnic" in capitala Tbilisi, relateaza AFP preluata de…