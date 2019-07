Ziarul Unirea COD PORTOCALIU de furtuna in centrul județului Alba. Averse torențiale, descarcari electrice, grindina. Localitațile vizate Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare nowcasting de furtuna, valabila miercuri in zona centrala din județul Alba, pana la ora 14:20. Potrivit meteorologilor, averse torențiale ce vor cumula 40…45 l/mp – in zona avertizata s-au cumulat izolat in ultima ora 30…40 l/mp, frecvente descarcari electrice, vijelie Fenomene asociate... COD PORTOCALIU de furtuna in centrul județului Alba. Averse torențiale, descarcari electrice, grindina. Localitațile…