- In cinstea aniversarii a 170 de ani de la Revolutia si Lupta de Independenta din 1848-1849, Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe a decorat centrul orasului cu panglici de culori nationale unguresti, piata Libertatii cu drapel national unguresc, si cateva strazi cu cocarde. Institutia Prefectului…

- Reacția primarului din Sfantu Gheorghe socheaza atat aparatul guvernamental al Romaniei cat și poporul roman. Acesta afirma ca nu va da jos presupusele steaguri dat fiind faptul ca se apropie ziua de 15 martie, cu o semnificație atat de importanta pentru așa zisul ținut secuiesc.Coaliția Naționala…

- Astazi, 13 martie ac a fost trimisa din partea Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei adresa nr. 13.1 catre Prefectura județului Covasna prin care am solicitat masuri imediate cu privire la nerespectarea Legii 75/1994 ce vizeaza drapelul național. Nerespectarea acestei legi de catre autoritațile…

- „In fiecare sesiune avem dreptul de a depune o motiune de cezura vom folosi acest drept constitutional in momentul cel mai potrivit in care vom considera ca Guvernul este in cea mai proasta situatie si exista cele mai multe sanse ca motiunea sa treaca. Pana la sfarsitul sesiunii mai este timp,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca liberalii vor depune motiune de cenzura si in aceasta sesiune parlamntara, afirmand ca asteapta ca Guvernul sa fie „in cea mai proasta situatie”.

- Curtea Suprema a Irlandei a autorizat miercuri sa se organizeze un referendum pe tema unei relaxari a legislatiei cu privire la avort, iar consultarea ar urma sa aiba loc la sfarsitul lui mai, relateaza Reuters. Sesizata de Guvern, cea mai inalta jurisdictie irlandeza a precizat ca copiii care urmeaza…

- O delegație a Coalitiei Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), condusa de Alexandru Cumpanașu, a avut, marți, o intalnire de lucru cu o delegație a Ministerului Economiei, condusa de Secretarul de Stat Simona Teighiu Jurj.

- In anul 2017, Primaria Capitalei a donat, pentru Catedrala, 19,5 milioane de lei, iar Guvernul, 20 de milioane lei.Confruntata cu critici pentru ca s-au primit bani pentru Catedrala Mantuirii Neamului de la bugetul local sau central, Biserica Ortodoxa Romana vine cu o replica de ultim moment. Citeste…

- „Guvernanții PSD demonstreaza inca o data faptul ca pentru ei invațamantul din Romania nu reprezinta nimic. Aceștia scot pe banda rulanta ordonanțe de urgența menite sa discrediteze și sa umileasca personalul didactic din invațamant. Situația in care guvernul PSD a adus invațamantul este una dezastruoasa…

- USR va organiza, pe 28 februarie, o dezbatere pe tema votului prin corespondenta, cu participarea reprezentantilor institutiilor competente in domeniu si a societatii civile interesate, informeaza un comunicat al partidului, transmis duminica AGERPRES.Potrivit sursei citate, reforma electorala…

- Intr-o Romanie preconizata sa piarda 3-4 milioane de cetateni in urmatoarele decenii, noua legislatie fiscala le pune in dificultate pe o parte dintre viitoarele mamici. Cele care au prestat activitati liberale si au platit contributiile impuse de Stat conform vechilor prevederi fiscale au fost instiintate…

- Pe doua strazi din municipiul Sfantu Gheorghe se deruleaza o serie de lucrari, in momentul de fața, a anunțat primarul Antal Arpad. „In ciuda anotimpului de iarna, sunt doua strazi in oraș unde se lucreaza. Este vorba despre strada Varadi și pe strada Tineretului, unde se fac lucrari care se pot derula…

- 1,2 miliarde de euro a incasat ilegal statul in ultimii zece ani, de la sute de mii de romani, sub forma de taxa de prima inmatriculare. Deși taxa a fost declarata ilegala de catre Uniunea Europeana chiar de la implementare, in 2007, Guvernul a refuzat s-o abroge și s-a incapațanat s-o aplice. Pagubiții…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad a declarat luni, ca intentioneaza sa genereze o serie de proiecte ce vizeaza „generatia Z” si familiile cu multi copii, punctul de plecare al acestor idei fiind rezultatele unui sondaj de opinie. „In viitorul apropiat voi initia o serie de intalniri…

- Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) are un nou vicepresedinte, in persoana lui Remus Borza, care va fi responsabil pentru Strategii si Dezvoltare Organizationala, se arata intr-un comunicat de presa al organizatiei remis, luni, AGERPRES . “Prin alaturarea lui Remus Borza, CNMR isi…

- Vorbim, insa, despre țari normale, unde se cunoaște aspectul ca statul și funcționarii sai sunt doar beneficiarii taxelor și impozitelor colectate in primul rand din mediul privat. De acolo de unde iei, tot acolo spui și „saru-mana”. Așa, poți primi mai mult și mai repede și a doua oara,…

- "Nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar in a sublinia mult mai bine si mai clar rolul acesteia pe care il are in societate vizavi de problemele cu caracter social. Adica, acele sume pe care statul teoretic al trebui sa le ia raman la Biserica. Nu le ia statul deloc, iar biserica de acei bani…

- Pompiliu Popescu, fostul medic al echipei naționale, e ferm convins ca o eventuala candidatura a lui Ionuț Lupescu ar insemna caderea definitiva a "regimului" Burleanu. "In cazul in care el va candida, va asigur, caștigul este de 100%. In momentul in care Lupescu iși va anunța candidatura, Burleanu…

- „In urma dezbaterilor din ultimele zile pe tema efectelor Legii salarizarii, dar și a mutarii contribuțiilor de la angajator la angajat au reieșit unele probleme. Acolo unde au fost identificate probleme am cerut imediat masuri de echilibrare, astfel incat nicio categorie socio-profesionala sa nu aiba…

- Guvernul va adopta astazi ordonanta de urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time, ale caror venituri sunt mai mici decat contributiile. Documentul a primit avizul Comitetului Economic și Social. Ionuț Gheorghe și Daniel Coman vin cu mai multe informații.

- Revoluția Fiscala a lasat in buzunarele avocaților și contabililor cu venituri mari peste 5.000 de euro de persoana, scrie Ziarul Financiar , care citeaza compania de consultanța KPMG. Mai exact, un avocat sau un notar care a avut in anul 2017 venituri de 100.000 de euro platea contribuții și taxe…

- Președintele Blocului Național Sindical (BNS), Dumitru Costin, raspunde acuzațiilor Olguței Vasilescu. Acesta susține ca BNS nu a blocat avizul din cadrul Consiliului Economic si Social (CES) pentru o ordonanta de urgenta care vizeaza angajatii part-time, informeaza Agerpres. Reacția lui Costin vine…

- Mai multi politicieni au depus un act normativ ce prevede ca pensionarii si famiile cu copii care au un venit net mai mic de 1.200 lei sa primeasca lunar bonuri pentru alimente in valoare de 500 lei. Legea mai prevede ca acest ajutor sa poata fi acordat si celor care nu au venituri, cu conditia…

- Guvernul israelian a inceput, duminica, sa le inmaneze scrisori imigrantilor din Sudan si Eritreea, rezidenti in Israel, prin care le cere sa paraseasca tara in termen de 60 de zile. Statul israelian le ofera un sprijin financiar in valoare de 3.

- Conform unui comunicat de presa postat pe pagina de Facebook a companiei Tudo Taxi, taximetriștii il acuza pe primar ca a confundat pirateria cu taximetria. „Primarul Nicolae Robu confunda transportul in regim de taxi cu «pirateria» și declara ca șoferii UBER lucreaza legal, chiar…

- "Mi-e foarte greu ca m-ati pus sa vorbesc despre perioada aceea pe care as vrea sa o uit, realmente. Si as vrea sa o uit pentru ca eram penal si nu stiam de ce, ca eu n-am luat un creion de la cineva vreodata in viata mea. Nu va spun prin ce a trecut familia mea care trebuia sa fie parte din toata…

- Legarea fondurilor europene de "alte elemente” ar constitui "o incalcare grosolana” a principiilor Uniunii Europene, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, joi, intr-o conferinta de presa comuna de presa cu omologul sau polonez, Jacek Czaputowicz

- Cabinetul de ministri a dat miercuri aviz pozitiv initiativei Partidului Democrat (PD) de completare a Constitutiei prin includerea sintagmei privind aspiratiile de integrare europeana a tarii si promovarea orientarii Republicii Moldova spre spatiul valoric democratic european. Potrivit proiectului…

- Guvernul de la Chisinau a anuntat, miercuri, ca sustine initiativa de a include in Constitutie sintagma privind aspiratiile de integrare europeana a Republicii Moldova, iar presedintele Igor Dodon a precizat ca va bloca implementarea acestei initiative, relateaza Unimedia si Agora.md.

- ''Cel care trebuie sa aiba grija de nevoile cetateanului este statul, prin toate structurile sale administrative. Statul este cel care trebuie sa creeze conditiile asigurarii nevoilor cetatenilor prin asigurarea infrastructurii de baza (apa - canalizare, scoli, spitale, drumuri, etc) la nivelul tuturor…

- Fostul premier Dacian Ciolos si fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna au raspuns afirmațiilor facute de Liviu Dragnea, președinte PSD, și Calin Popescu Tariceanu, președinte ALDE, conform carora oficialii de la Bruxelles ca nu au reactionat la fel atunci cand guvernul Ciolos a facut modificari la…

- Parlamentul Ucrainei a adoptat o lege prin care declara Rusia „stat agresor“ si defineste drept „ocupate“ zonele aflate sub controlul fortelor separatise proruse. Statul rus a condamnat noua lege, considerand ca face parte din „pregatiri de razboi“.

- "Lumea rade de el ca este ministru fara portofoliu, adica vezi-Doamne ca nu prea face nimic. Va zic ca muncește mai mult decat orice alt ministru. Puteți verifica pe camere: omul asta nu a stat niciodata la serviciu mai puțin de 12 ore pe zi", spunea Mihai Tudose despre Marcel Ciolacu doar cu cateva…

- Coreea de Nord a apreciat marti ca o postare pe Twitter a lui Donald Trump, in care spunea ca are un buton nuclear "mult mai mare" decat cel al lui Kim Jong-un, nu este decat expresia unui "dement", informeazaIntr-un scurt comentariu al agentiei de presa nord-coreene, se arata ca Trump a postat…

- Un plin de benzina este mai scump cu 32 de lei fața de luna august, in vreme ce un plin de motorina costa mai mult cu 38 de lei, releva o analiza Libertatea. Procentual, benzina s-a scumpit cu 17%, iar motorina cu 20,5%. Ultimile scumpiri vin dupa ce țițeiul a atins pragul psihologic de 70 de dolari…

- Guvernul trebuie sa faca rost de 74 de miliarde de lei, in 2018, pentru a putea sa-si onoreze toate platile pe care le are de facut. Concret, statul trebuie sa imprumute 206 milioane de lei pe zi, adi...

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei, din care fac parte zeci de organizații neguvernamentale, sindicate, patronate, reprezentați ai mediului universitar și nu numai, vine cu o serie de propuneri in domeniul fondurilor europene, pentru ușurarea absorbției banilor comunitari. Discuții oficiale…

- In batalia pe legile justiției se investesc sume masive de catre oameni de afaceri interesați intr-o tabara sau alta, susține Alexandru Cumpanașu, președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO. In aceasta batalie, cei mai vizibili oameni -…

- Jurnalul TVR nu rateaza nici un prilej de a-și manifesta zelul monarhist. Cu prilejul slujbei de pomenire de la Curtea de Argeș, Mihai Constantin, cu vocea gituita de emoție și colegii sai plini de evlavie au dat țarii de știre despre istorica impacare dintre Clanul Duda și principele violator de…

- Fostul premier Victor Ponta a postat un mesaj pe contul personal de Facebook, unde se declara dezamagit de conducerea PSD. ''Am intrat în PSD-ul condus de Adrian Nastase si în Guvernul care a dus România în NATO si în UE. Am condus PSD-ul si…

- Guvernul a promovat in sedinta de miercuri un memorandum care prevede ca statul roman vrea sa-si exercite dreptul de preemtiune asupra pachetului de actiuni de 51% de la santierul naval Mangalia pe care coreenii de la Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering vrea sa-l vanda. Problema este ca acest drept…

- Coreenii de la Daewoo au decis sa si vanda participatia de 51 la Daewoo Mangalia catre Damen Shipyards, potrivit Bursa.ro. Statul roman, prin Santierul Naval 2 Mai, a anuntat ca nu isi exercita dreptul de preemtiune, dar, ulterior, ar fi notificat Daewoo ca vrea sa preia santierul de la Mangalia, desi…

- Seful Executivului a facut aceste afirmatii la Palatul Victoria, la ceremonia de semnare a contractelor pentru achizitia a 14 echipamente Computer Tomograf (CT), 24 de aparate de Rezonanta Magnetica (RMN) si 21 de sisteme informatice PACS (tehnologie medicala de imagistica). "Este un pas pentru…

- Statul nu a început înca sa restituie timbrul de mediu – taxa declarata ilegala de autoritațile europene, dar va introduce o alta. Asta, dupa ce Guvernul a eliminat timbrul de mediu pentru autovehicule - parte a celor 102 taxe nefiscale care au fost desființate de la 1 februarie 2017.…

- Anul 2017 l-a gasit in fruntea Ministerului Transporturilor pe Razvan Cuc, care, pe parcursul mandatului sau de niciun an, a fost des criticat si acuzat, atat de Opozitie, cat si de mediul de afaceri, ca este un ministru slab. Chiar si premierul Mihai Tudose, la un moment dat, i-a atras atentia lui…

- Alexandru Cumpanașu, șeful Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), a facut o radiografie ampla a evenimentelor politice din Romania, la sfarșit de an."PE FATA, FARA PERDEA SI FARA ATACURI LA PERSOANA SAU INJURII despre: legile justiției, statul de drept, USR (Uniunea Suntem…

- ​Vietnamul are o unitate militara cibernetica speciala cu 10.000 de oameni care sa contracareze raspandirea online a punctelor de vedere pe care guvernul le considera ca fiind eronate, scrie presa locala care citeaza un oficial de rang inalt din armata. Vietnamul are 96 de milioane de locuitori si doua…

- Guvernul nu sustine initiativa legislativa privind statutul Casei Regale, depusa la Parlament de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, a anuntat, joi, premierul Mihai Tudose in cadrul unei intalniri cu jurnalistii. Replica a venit de la presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, adica numarul…