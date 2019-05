Circulatie restrictionata in urmatoarele doua zile pe cateva strazi din Sighet

Stiri pe aceeasi tema

- De miercuri, 15 mai, pana vineri, 17 mai, tot intre orele 7.00 si 19.00, Citadin SA va face reparatii si pe strada Rece, de la intersectia cu strada Mihai Eminescu pana la intersectia cu strada Dr. Iacob Cihac. In perioadele mentionate traficul rutier pe aceste strazi va fi oprit, iar autovehiculele…

- Politistii galateni au identificat doi minori de 14 si 16 ani, din municipiul Tecuci, banuiti de savarsirea a doua si, respectiv, trei infractiuni de talharie. Din cercetari a reiesit ca, in dupa-amiaza zilei de 29 aprilie, in jurul orei 18:30, pe strada Gheorghe Doja, din municipiul Galati, cei doi…

- In cadrul proiectului derulat de catre Compania Apa Brașov pentru modernizarea retelelor publice de apa potabila, luni, 01.04.2019, se vor executa lucrari, la intersecția dintre strazile Nicopole și Avram Iancu. Pentru efectuarea acestora, circulația va fi restricționata, incepand cu ora 7.00, pana…

- Pentru remedierea unei avarii survenita astazi ndash; 26 martie 2019, la conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 300 mm, de pe strada Portitei, din municipiul Constanta, echipele de interventie ale RAJA S.A au fost nevoite sa blocheze traficul auto pe aceasta strada, tronsonul cuprins de strazile…

- In cursul zilei de vineri, 15 martie, intre orele 11.00 și 12.00, echipele Citadin SA au executat reparații in Pasajul „Mihai Eminescu” din Fundație. De asemenea, sambata, 16 martie, intre orele 8.00 și 16.00, Citadin SA va lucra pe strada Garabet Ibraileanu (tronsonul marcat in schița atașata). In…

- Circulatia pe strada Doamnei este restrictionata, marti, din cauza surparii canalului de scurgere a apei. O echipa a Apa Nova intervine pentru remedierea situatiei, scrie news.ro.Potrivit Brigazii Rutiere, a fost restrictionata circulatia pe strada Doamnei, segmentul cuprins intre strada Academiei…