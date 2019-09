Senatorul PNL Cristian Chirtes a declarat vineri, la Targu Mures, ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa cu siguranta in actuala sesiune parlamentara, insa numai in momentul in care exista cele 233 de semnaturi necesare, care ar coincide cu numarul de voturi pentru aprobarea documentului in Parlament.



"Motiunea de cenzura cu siguranta va fi depusa in aceasta sesiune, bineinteles, in momentul in care avem cele 233 de semnaturi necesare pentru aprobarea acestei motiuni. Au fost negocieri cu absolut toate partidele politice din opozitie, inclusiv cu ADLE, Pro Romania,…