- Secretarul de stat Raed Arafat este dedicat in totalitate profesiei. ”Taticul SMURD” nu a lipsit niciodata de la serviciu in momentele-cheie, fie ca e vorba de catastrofe, incendii ori accidente. Fondatorul serviciului de urgenta are o familie in Palestina, pe care o viziteaza destul de rar, dar putina…

- Recunoașteți vedeta deghizata in Micul Ponei? Ei bine, starurile care au luat parte la cel mai spectaculos spectacol de divertisment din noaptea dintre ani, prezentat de Dan Negru, la Antena 1, au ghicit-o.

- Mihai Lucan, despre acuzatiile de tentativa de omor: "Sa ma anuntati atunci cand o sa il omor si pe Papa. E jocul mai mare decat pot eu sa joc" Medicul Mihai Lucan s-a prezentat la Politie luni dimineata pentru controlul judiciar, Profesorul Mihai Lucan a ajuns luni dimineata la Sectia 17 Politie…

- Una dintre cele mai vechi si conservatoare institutii din lume ar putea schimba definitiv statele si economia moderna. Papa Francisc are un scop ambitios: sa reformeze economia globala, astfel incat aceasta sa serveasca si celor mai vulnerabili. Viziunea sa despre o noua „economie sociala” este una…

- Dinu Șovea este un roman stabilit in Londra, celebru pentru postarile sale de pe Facebook, in special cea in care a pus la zid toți romanii din țara natala . Acum, Dinu Șovea a publicat o fotografie cu o punga de pufuleți și chei de la mașina și transmite un mesaj trist legat de viața romanilor care…

- Marți, 26 decembrie, polițiștii Secției Rurale nr. 7 Cocoraștii Colț au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca un barbat din comuna Manești arunca petarde pe strada.Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au identificat barbatul.Din primele verificari a rezultat ca acesta ar fi avut…

- In fiecare an exista o sumedenie de inventii care incearca sa faca viata oamenilor mai comoda, sa impinga limitele cunoasterii si sa ofere sanse mai bune celor care sunt dezavantajati. Cele zece mentionate mai jos sunt doar o mica...

- Oficialii FacultAƒAii de Istorie din cadrul UniversitAƒAii aEzAl. I. CuzaaEoe din IaAYi au transmis miercuri un mesaj despre colegul AYi prietenul Bogdan Maleon, gAƒsit mort alAƒturi de soAie A®n prima zi de CrAƒciun.

- Oficialii Facultatii de Istorie din cadrul Universitatii „Al. I. Cuza“ din Iasi au transmis miercuri un mesaj despre colegul si prietenul Bogdan Maleon, gasit mort alaturi de sotie in prima zi de Craciun.

- Reprezentantii Facultatii de Istorie au postat un mesaj profund, impresionant, dupa tragedia din familia profesorului Maleon. „Cred, Doamne! Ajuta necredintei mele!" Facultatea de Istorie priveste inmarmurita la tragedia intamplata in aceste zile cu familia Bogdan-Petru si Anda-Elena Maleon! Nici un…

- Ziua de 26 decemrbie a fost una teribila, marcata, in istorie, de mai multe evenimente tragice.Astfel, potrivit Wikipedia, in anul 1943, vasul de razboi german Scharnhorst este scufundat in cel de al Doilea Razboi Mondial intr o batalie navala impotriva a doua grupuri de lupta britanice din Marea Nordului…

- Vineri, fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a fost publicat un document din care reiese ca un judecator de la Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie ar fi autorizat supravegherea video, audio sau prin fotografiere, in perioada 4 iulie - 2 august 2014, a mai multor zeci de politicieni,…

- Ilinca Vandici taie porcul de Craciun! Deși nimeni n-ar fi zis ca serafica prezentatoare poate lua parte la așa ceva, Ilinca a recunoscut ca e o tradiție familia ei sacrificarea porcului in Ajun și prepararea tuturor bunataților. Iata ce ne-a mai povestit prezentatoarea emisiunii “Bravo, ai stil!”,…

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou in statia Dristor, nu recunoaste ca ar fi lovit-o pe tanara cu piciorul si sustine ca a avut o stare de 'disperare' si o 'decadere' din cauza unei vieti lipsite de hrana si adapost.

- In acest an, artista Global Records Nicoleta Nuca va ramane in Romania si va petrece primele sarbatori departe de Chisinau si de familia ei. Ea va avea mai multe concerte in aceasta perioada, iar Craciunul si Revelionul o vor prinde pe scena sau pe drumuri spre diverse locuri, unde ii va incanta pe…

- Grupul consilierilor PNL din cadrul CGMB a depus un proiect de hotarare, care va fi dezbatut la sedinta din ianuarie, privind atribuirea denumirii de Bulevardul Regele Mihai I al Romaniei segmentului din Soseaua Pavel Dimitrievici – Kiseleff, delimitat intre Piata Presei Libere si Arcul de Triumf.…

- Vancica este si el insurat, insa asta nu i-a impiedicat sa fuga impreuna, scrie spynews.ro. Roxana Dobre nu a fugit cu mana goala de la Florin Salam, a luat cu ea aproximativ 500.000 euro. Citeste si Florin Salam, TRANSFORMARE-SOC. Cum a aparut in public celebrul interpret de manele VIDEO…

- Tragedia care a avut loc in urma cu doua zile la metroul bucureștean i-a infricoșat pe mulți. O crima oribila comisa de Magdalena Șerban la metrou, marți seara , a șocat pe toata lumea. Femeia a impins-o pe șine, in stația Dristor 1, pe o tanara pe nume Alina Ciucu, in varsta de 25 de ani . Cumplita…

- Ancheta care a dus la sanctionarea unui profesor acuzat ca l-a denigrat pe primarul Petrosaniului si pe sotia sa, la o ora de istorie tinuta elevilor de clasa a noua a avut un final neasteptat.

- In ciuda aparentelor, viata de vedeta nu-i deloc simpla. Banii curg cand totul merge bine, dar pentru ca acest circuit sa functioneze perfect, aspectul fizic este esential. Si cum toata lumea sta cu ochii pe ele, starurile au emotii cand urca pe cantar, avand grija in fiecare zi sa nu cumva sa se adauge…

- Baimareanca Dana Lazar este una dintre cei care se pot considera norocosi sa-l fi intalnit pe Regele Mihai I. In timp ce se afla ca voluntar in Elvetia, a avut onoarea sa ia masa cu familia regala. Ea a primit o adevarata lectie de istorie la intalnirea cu familia regala.

- Familia inseamna multa dragoste, liniște și respect. De acest lucru ne convingem cind urmarim aparițiile publice ale tinerei familii Stratan. Pavel și Cleopatra Stratan s-au numarat printre invitații Vladei la emisiunea muzicala Sounds Goood, de la PRO TV. Aceștia au creat o atmosfera calduroasa și…

- Ivan Chermayeff, un graphic designer care a creat cateva dintre cele mai recunoscute logouri, inclusiv pentru Showtime, HarperCollins, Pan Am, a murit sambata, la varsta de 85 de ani, in locuința lui din Manhattan. Familia barbatului a confirmat vestea morții.

- Israelul considera Ierusalimul drept capitala sa indivizibila, in timp ce palestinienii vor ca partea de est a orașului sa devina capitala viitorului lor stat. Recent, Jared Kushner, ginerele evreu al...

- Un anunt dramatic a intristat lumea artistica internationala. Unul dintre membrii grupului care a compus hitul "The Lion Sleeps Tonight" in anii 1960 a murit. El a incetat din viata in locuinta pe care o avea California. Regretatul artist avea 70 de ani.

- Nikola Spear, tenismenul care a obtinut prima victorie cu 6-0, 6-0, la un turneu de Grand Slam, a murit la varsta de 78 de ani. Sarbul si-a adjudecat acest triumf in 1969, la Roland Garros, cand l-a invins pe Daniel Contet fara sa cedeze vreun game.Nikola Spear va ramane in memoria fanilor tenisului…

- Cariile sunt o neplacere cu care nimeni nu ar vrea sa se confrunte, iar prevenirea lor este mai ușoara decat credeți. Nu aveți nevoie decat de banalele coji de oua, pe care toata lumea le arunca. Pișați-le pana cand obțineți un sfert de cana de praf fin, peste care adaugați bicarbonat, cateva picaturi…

- Pentru ca dress code-ul serii a fost “glam with a touch of red”, cele mai multe vedete prezente la Gala Unica de miercuri seara au purtat fie tinute rosii, fie tinute negre cu accesorii in nuanțe de roșu. Insa au existat si cateva curajoase care au mizat pe alb. Am apreciat tinuta Ilincai Vandici, care…

- Asociația T9 și-a facut un obicei din a improșca cu noroi orice, nu conteaza, important e sa fie cu fecale, bale și injuraturi! In acest joc infect al politicii facute de asociația T9 a fost bagata și echipa de handbal, asupra careia au fost lansate acuzații nefondate, fara nici o noima, cei de la T9…

- Fosta iubita a lui Vladimir Draghia a fost ceruta in casatorie in direct la tv. Ana Odagiu a avut parte de o surpriza de proporții din partea barbatului care a cucerit-o. Deși momentul a fost unul deosebit, artista a evitat sa ii dea raspunsul acestuia, preferand sa o faca intr-un cadru mai intim. …

- Astazi, e zi de doliu in lumea muzicii de la noi, dupa ce un artist cunoscut a incetat din viata. Anuntul mortii sale a fost facut de unul dintre apropiatii sai, care este si primar. Familia si prietenii sunt in stare de soc si se roaga acum pentru sufletul sau.

- Jurnalista Silvia Iosif a murit la 42 de ani dupa ce un timp s-a luptat cu boala crunta. Familia și prietenii sunt in stare de șoc. Silvia Iosif a murit rapusa de o boala grea. Conform observatorulbuzoian.ro, jurnalista suferea de o afectiune grava a ficatului. Jurnalista Silvia Iosif a murit intr-un…

- Bucurie de nedescris in familia unei cunoscute actrite din Romania! Ea a devenit mamica de gemeni in mare secret, iar la cateva zile dupa ce si-a cunoscut mostenitorii, a surprins pe toata lumea cu o imagine emotionanta.

- Numarul lui de magia, insa, nu le-a prea placut juratilor nostri. “Imi pare rau ca nu am rezistat pana la final si am plecat din sala. Am pierdut sansa unica de a sta de vorba cu un om care nu are ce cauta pe scena iUmor”, spune Cheloo.

- Ce vedete au castigat la Radar de Media 2017 Joi seara au fost decernate PREMIILE RADAR DE MEDIA 2017 la Ambasad’or Events. Vedete cunoscute din lumea televiziunii au fost premieate in cadrul Galei Radar de Media 2017. Iata cine a triumfat si la ce categorii. CEL MAI BUN SHOW TV DE DIVERTISMENT – CHEFI…

- ZIUA de CLUJ si Realitatea FM Cluj au spus „prezent” la Scoala Altfel Redactia ZIUA de CLUJ s-a bucurat de vizita unor elevi de scoala primara, in cadrul programului educativ “Scoala Altfel”. Copiii nu au venit cu mana goala, chiar daca au fost oaspeti, ci ne-au indulcit cu o prajitura de sezon si ne-au…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a afirmat, joi, ca Moscova considera ca planurile NATO de a-si creste prezenta militara în regiunea Baltica reprezinta o parte a actiunilor deliberate a Aliantei îndreptate împotriva Rusiei,

- Doliu in lumea muzicii romanesti dupa ce unul dintre cei mai importanti critici muzicali din Romania s-a stins din viata pe 6 octombrie, insa apropiatii i-au respectat dorinta de discretie si nu i-au anuntat moartea. Anca Florea ar fi implinit 69 de ani pe 11 noiembrie. Absolventa de Conservator, a…

- Liderul clasamentului mondial al tenisului feminin, constanteanca Simona Halep, s a bucurat in mod deosebit sa participe la petrecerea la care nepotica sa, Tania fiica fratelui ei, Nicolae, si a sotiei lui, Luminita a fost sarbatorita pentru implinirea varstei de un an. La eveniment au participat membrii…

- Radu M. Badea a luptat în Al Doilea Razboi Mondial, în prima linie. N-a obtinut decoratii, n-a fost declarat erou si n-a ajuns decât sergent, dar are o poveste de viata teribila, scrie adevarul.ro. Radu M. Badea a luptat în Al Doilea Razboi Mondial, în…

- Eșecul nu l-a facut sa renunțe, ba dimpotriva. Ionuț Mangu a revenit in fața chefilor decis sa-i convinga ca merita șorțul. Numai ca de data asta a decis sa nu vina cu mana goala. Și-a adus fratele și varul pentru a-l stimula. Pana la urma strategia a avut efectul scontat și rezultatele pe masura

- O delegatie condusa de ministrul de Finante Ionut Misa se deplaseaza in aceste zile la Washington pentru a discuta cu Fondul Monetar International, pentru ca Guvernul are nevoie de bani ieftini „si nu le mai da nimeni”, sustine vicepresedintele PNL Florin Citu.

- Cand Prințul Harry al Marii Britanii a dat un interviu extrem de deschis despre modul in care reușește sa treaca peste moartea mamei sale, Prințesa Diana, la inceputul acestui an, a sperat sa ajute la inlaturarea unui tabu și sa inceapa dezbaterile la nivel național despre sanatatea mentala.

- Simona Halep, numarul 1 WTA. Ce vedete au felicitat-o pe social media Simona Halep a reusit, in sfarsit, sa ajunga numarul 1 mondial in clasamentul WTA, dupa o perioada in care nu a reusit sa urce mai sus de locul 2 in toate competitiile in care a participat. Drept urmare si valul de critici de care…

- L-a salvat din mijlocul infernului, fara sa se gandeasca, o clipa, ca ar putea sa moara chiar ea! Romanul impuscat in timpul atacului armat care a ingrozit lumea, ii datoreaza viața unei tinere americance pe care nu a cunoscut-o inainte de carnagiu.