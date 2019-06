Stiri pe aceeasi tema

- 'Guvernul Romaniei si societatea romaneasca sunt profund atasate valorilor europene si occidentale. Pentru romani si pentru Guvern, viitorul tarii noastre este in Uniunea Europeana, alaturi de partenerii sai strategici, SUA reprezentand o prioritate', a afirmat premierul, potrivit unui comunicat…

- Ce a vorbit premierul Dancila cu Sanctitatea Sa Papa Francisc. Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 31 mai, o audiența privata cu Sanctitatea Sa Papa Francisc, aflat intr-o vizita de stat și o calatorie apostolica in Romania, transmit reprezentanții Guvernului. Șeful Executivului a mulțumit…

- "Cred ca trebuie sa ințeleaga ca fiecare competențele care ne revin in funcțiile pe care le avem. Eu cred ca aceasta motivare trebuia sa fie pe legalitate și nu pe oportunitate. Responsabilitatea miniștrilor este a primului ministru, nu a președintelui. L-am vazut pe domnul președinte ca nu…

- Prim ministrul Viorica Dancila a anuntat miercuri ca ii va solicita presedintelui Klaus Iohannis ca in cadrul Summitului de la Sibiu sa ceara aderarea Romaniei la Spatiul Schengen si incetarea MCV, potrivit Agerpres.Romania gazduieste, la Sibiu, Summit ul sefilor de stat de si guvern, un eveniment important…

- Deputatul PSD de București, Beatrice Tudor, considera ca șeful statului transpune conflictul pe care-l are cu Guvernul Romaniei in mod gratuit și inutil in sanul Uniunii Europene, in condițiile in care președintele Romaniei a decis sa nu o invite pe premierul Viorica Dancila la Summitul de la Sibiu.…

- ”Este lipsa de buna creștere. Este lipsa de patriotism”, a zis Liviu Dragnea. Viorica Dancila a declarat vineri, referindu-se la participarea la summitul UE de la Sibiu, din 9 mai, ca nu a fost invitata inca, intrebandu-se cum putem vorbi noi de unitate cand premierul Romaniei, care detine…

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a anuntat astazi ca ar trebui luata in seama o discuție despre posibilitatea ca Romania sa-și extinda mandatul de detinere a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene și pentru urmatoarele șase luni.