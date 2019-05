Stiri pe aceeasi tema

- Interpretul de muzica populara Gheorghe Turda a facut declarații despre starea sa de sanatate. Artistul a marturisit ca se simte foarte bine. Cantarețul de muzica populara a explicat ca inca e sub tratament dupa operația prin care a trecut, dar se simte foarte bine. "Eu sunt perfect sanatos. Inca din…

- Intr-un interviu in tandem, cuplul Firea-Pandele a dezvaluit ca ultimele luni au fost un calvat, din cauza starii de sanatate a primarului general al Capitalei. Florentin Pandele a vorbit despre cele trei interventii chirurgicale la care a fost supusa sotia sa si emotiile prin care a trecut intreaga…

- Vesti noi despre starea de sanatate a lui Paul Ipate, in urma problemelor de la "Asia Express". Sotia lui, Catalina Grama, a fost invitata la "Star Matinal" de la Antena Stars unde a vorbit despre cum se simte simpaticul actor in prezent.

- Mihai Constantinescu se afla in continuare internat in spital, dupa ce in urma cu doua saptamani i s-a facut rau și a avut nevoie de intervenția medicilor. Soția acestuia a vorbit despre starea de sanatate a soțului ei. „Mihai se simte acum bine, este tot internat. Trebuie sa urmeze un tratament care…

- Renumitul actor Alexandru Arșinel a vorbit despre starea de sanatate a soției sale. In ultima perioada de timp, acesta nu s-a simțit prea bine. Alexandru Arșinel este casatorit de foarte mulți ani cu Marilena, femeia cu care are doi baieți: Bogdan și Alexandru. De ceva vreme, partenera de viața a actorului…

- Starea de sanatate a indragitului artist, Mihai Constantinescu, nu este deloc buna iar fanii sunt ingrijorati. Familia si prietenii artistului s-au panicat in urma cu doua saptamani, cand Mihai Constantinescu a ajuns la Spitalul Municipal din Bucuresti din cauza unor probleme respiratorii dar si a tensiunii…

- Momente grele pentru Dorian Popa! Cantarețul a fost implicat intr-un accident rutier in București și și-a avariat serios bolidul de lux. Din fericire, cantarețul se afla in afara oricarui pericol și totul a fost o ușoara tamponare in trafic, produsa chiar de el, din cauza faptului ca nu a mai putut…

- Rona Hartner, indragita vedeta mereu optimista și cu zambetul pe buze a fost supusa unei intervenții chirurgicale, la Spitalul Floreasca, dupa ce a acuzat mai mult timp dureri și stari de oboseala.