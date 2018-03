Stiri pe aceeasi tema

- 1. Buric proeminent Buricul care iese in exterior manifesta un caracter puternic, scrie dot.ro. Esti mereu incapatanat si perseverent. Totusi, iti formezi principiile si credintele dupa ce te-ai gandit serios la ele. Iti place sa fii in centrul atentiei. Citeste si Oana Zavoranu, REACTIE…

- Ingredientul sau principal sunt morcovii. Acestia sunt bogati in beta-caroten, un antioxidant cunoscut si sub numele de pro-vitamina A. Exista studii care demonstreaza ca, cu cat consumam mai mult antioxidanti, corpul nostru elibera mai multi radicali liberi. Beta-Carotenul este descompus in vitamina…

- Daca vei reuși sa-ți marești capacitatea de concentrare vei invața mult mai ușor și vei memora mai rapid. Prin 7 tehnici simple iți poți dezvolta capacitatea de concentrare. Iata cum inveți mai ușor. Impune-ți o limita de timp– inconștientul tau se va adapta astfel incat sa o respecte, ceea ce te va…

- In timpul dietei: Ziua 1 – La micul dejun bea suc proaspat de portocale, la pranz bea suc de legume si la cina mananca legume la gratar sau la abur. Ziua 2 – La micul dejun bea suc de portocale sau un smoothie, la pranz mananca o supa de legume si la cina mananca legume la gratar sau la abur. Ziua…

- Cu toții știm ca lamaile au multe vitamine, fiind foarte bune pentru sanatate. Ele au și proprietați antibacteriane și antiseptice. Imbunatatește viața-pentru asta taie niște lamai și pune-le in locul in care dormi. Lasa-le peste noapte. Repeta asta zilnic. Iata beneficiile pe care ți le asigura:Aerul…

- Cu toții știm ca lamaile sunt pline de vitamine și nutrienți. Aroma de lamaie proaspata este foarte revigoranta și buna pentru sanatate. In plus, lamaile conțin proprietați antiseptice și antibacteriene. Din pacate, prea puțini oameni cunosc toate beneficiile pe care le au lamaile asupra sanatații.…

- Dieta cu lamaie. Slabesti si detoxifici organismul Dieta cu lamaie este una dintre cele mai eficiente diete de slabit si, totodata, de detoxifiere, pe parcursul careia nu vei resimti senzatia de foame. Cura cu lamâie dureaza 16 zile, perioada în care specialistii sustin ca organismul…

- Toate ingredientele sunt benefice si bogate in nutrienti. Aceasta masca hidrateaza scalpul si parul, previne caderea parului si matreata si vindeca varfurile despicate. Ingrediente 1 lingurita miere1 lingurita scortisoaraJumatate de cana de ulei de masline Instructiuni…

- Lasati sucul lamaii sa actioneze timp de 10 minute, dupa care spalati cu sapun si clatiti. Repetati aceasta operatiune o data la 3 zile, timp de doua saptamani. Sucul va intari unghiile si va preveni astfel fragilitatea lor, scrie kanald.ro. Alte beneficii ale lamaii pentru frumusețe:…

- Lamaia poate avea o multime de utilizari in casa. Acest fruct este plin de vitamine iti imbunatateste sistemul imunitar ca si multe alte aspecte ale vietii. Frumusete si stil Dodorant de casa Deodorantele de pe piata sunt pline de chimicale. Insa nu poti renunta la ele, nu-i asa? Ei bine, aici este…

- Ai nevoie de: – 1 lingura de zeama de lamaie – 1 lingura de miere organica – 1 lingura de iaurt Preparare: Amesteca toate ingredientele intr-un bol pana ce mixtura devine moale si omogena. Mod de folosire: Aplica mixtura pe fata si las-o sa actioneze…

- Scala pH-ului (hidrogenul potențial) merge de la 0 la 14, unde 7 este neutru. O substanța cu un pH mai mic de 7 este acida. O substanța alcalina sau bazica are un pH mai mare decat 7. In general, apa de baut de la robinet conține tot felul de substanțe care ajung in organism și care…

- Chiar daca acum este la moda acea nuanta de blond spre alb, nu toti oamenii sunt incantati ca vor albi. Pentru cele mai multe dintre noi, firele albe de par sunt semn de batranete pe care vrem sa il ascundem cu orice pret. Vopseaua poate fi scumpa, poate deteriora parul si daca ai doar cateva…

- Acest remediu este excelent impotriva durerilor de cap, constipatiei si artritei si poate fi folosit pentru a preveni cancerul. Trebuie doar sa combini sucul de la o lamaie cu o lingura de ulei de masline. 1. Lupta impotriva constipatiei - Ajuta la lubrifierea mucoaselor intestinale…

- Aperitiv Trifoi delicios Mod de preparare Aperitiv Trifoi delicios1 Se amesteca cu telul galbenusurile cu un praf de sare si uleiul de masline apoi se incorporeaza si piureul de spanac. Albusurile se bat spuma tare cu un praf de sare apoi se incorporeaza in galbenusuri si se adauga si faina…

- Actorul rom bosniac Nazif Mujic, distins cu un Urs de Argint la Festivalul de Film de la Berlin, a murit la varsta de 48 de ani in noaptea de sambata spre duminica, a declarat fratele sau pentru AFP. Suljo Mujic a declarat ca trupul mort al lui Nazif Mujic a fost descoperit duminica dimineata la casa…

- VEZI AICI MAI MULT: Condamnare Liviu Dragnea, REJUDECARE. CCR, decizie bomba ”Curtea s-a pronunțat corect. Chiar m-am mirat și eu cum a trecut de votul Comisiei. Mi-am explicat doar prin numarul mare de propuneri, de amendamente facute in cadrul Comisiei. Aceasta modificare pe care CCR a declarat-o…

- Inainte sa apelezi la machiajul in exces sau la tatuajul de sprancene, ar fi bine sa incerci un remediu simplu, care va stimula in mod eficient creșterea firelor de par. Poate pare puțin ciudat, insa secretul este ceapa. Este o leguma ce are o mulțime de beneficii pentru sanatate și poate fi consumata…

- Te-ai intrebat pana acum ce proprietati are lamaia cu sare si piper? Cele doua condimente sunt folosite in general pentru salate sau alte tipuri de mancare, insa expertii in medicina naturista atribuie acestor ingrediente puteri miraculoase in combinatie cu citricele. Multe dintre medicamentele conventionale…

- Te mai poate interesa 13 retete traditionale pentru diverse boli, cu bicarbonat de sodiu. Beneficii bicarbonat de sodiu 1. Curata scurgerile Toarna in scurgerea chiuvetei o ceasca de bicarbonat de sodiu urmata de trei cesti cu apa fierbinte. 2. Poate fi folosit ca antiacid…

- Centrul Meteorologic Regional Dobrogea atentioneaza ca, in vor fi precipitatii, la inceput sub forma de ploaie, apoi lapovita si ninsoare. Cantitatea de apa va fi in jur de 10 l mp, iar stratul de zapada depus pana la ora 08:00 ar putea fi pe alocuri de 5 cm.De azi, de la ora 08.00 pana in 12.02.2018,…

- Dupa ce frumoasa prezentatoare si-a schimbat culoarea parului, Mirela Vaida a facut public un filmulet in care arata cum se mentine in forma si cum reuseste sa arate impecabil. Indragita prezentatoare surprinde din zi in zi prin aparitiile sale senzationale. Mirela Vaida face sport pentru a-si mentine…

- Lasand gluma deoparte, Ziua Indragostitilor ne inspira in fiecare an sa inventam modalitati unice si intime de a intari legaturile dintre noi si persoana iubita. In acest an, poti sarbatori Ziua Indragostitilor intorcandu-te in pat cu micul dejun. Scriitorul Alan D. Wolfelt a spus odata: „mancarea…

- Iți dorești dinți mai albi, dar iți este teama sa recurgi la metode radicale care iți pot afecta dantura. Daca nu iți permiți un tratament profesional, incearca metodele noastre naturale. Iata cum iți albești dinții, cu trucuri de la bunica. Cu argila verde. Inmoaie peria de dinți intr-o pasta de argila…

- Cerealele integrale, ouale, legumele verzi, dar si anumite fructe sunt o sursa de energie si sunt recomandate de medici a fi consumate la micul dejun. Cerealele integrale sunt o foarte buna sursa de energie. „Cerealele integrale sunt una dintre cele mai bune surse de energie.…

- Vitaminele sunt esentiale pentru sanatate. Orice carenta declanseaza un dezechilibru, iar pe fondul unui astfel de incident au loc procese care duc la aparitia afectiunilor. Unul dintre cei mai importanti nutrienti de care avem nevoie ca sa fim sanatosi este vitamina B12. Este esentiala pentru producerea…

- Aplica-ti aceasta masca pe par si asteapta 15 minute. Efectul ei te va soca Aceasta masca de par cu miere si scortisoara are rezultate uimitoare pentru parul tau. Toate ingredientele sunt benefice si bogate in nutrienti. Aceasta masca hidrateaza scalpul si parul, previne caderea parului si matreata…

- Nucile dau o savoare aparte oricarei rețete. Despre deserturi, ce sa mai vorbim! Inainte de a le folosi rumenește-le cateva minute in cuptor pentru a le spori savoarea. Incearca cele 3 deserturi cu nuci propuse de noi, daca vrei sa te delectezi in acest sfarșit de saptamana. Fursecuri / VIDEO Ingrediente:…

- Artista a suferit mai multe intervenții, dar e mulțumita de noua sa dantura. Anca Pandrea a intrat in cabinetul stomatologului și face aproape zilnic drumul pana la Branești și umbla cu vitamina K in geanta. Anca sufera și acum dupa partenerul sau, Iurie Darie, care a murit in urma cu mai bine de cini…

- Lamaia este acida, cu aroma specifica și gust acru, fiind fructul cel mai bogat in vitamina C, necesara organismului. Acest fruct imbunatatește imunitatea, intarește vasele de sange, ajuta la vindecarea pielii si chiar la blocarea dezvoltarii anumitor celule care pot declansa aparitia cancerului.…

- Ceaiul de albastrele, indicat in litiaza renala Cei cu litiaza renala pot incerca infuzia combinata de albastrele. Ai nevoie de: 1 lingurița și jumate de flori de albastrele uscate, 1 lingura de frunze de mesteacan, 1 de merișor și 1 de cozi de cireșe. Pune amestecul intr-un bol, toarna 250…

- A consumat lamâie cu hrean timp de trei saptamâni, însa ce a urmat este incredibil. Mai precis, femeia a reușit sa slabeasca uluitor, fara sa faca sport și sa se abțina de la mâncare. Hreanul poate îmbunatați digestia și este extrem de sanatos pentru ficat,…

- Folosit la condimentarea multor preparate culinare pentru gustul sau delicios, aromat si usor amarui, rozmarinul este un extraordinar antiseptic. Proprietatile binefacatoare ale plantei sunt date de diferite tipuri de antioxidanti pe care le contine. Planta este foarte de bogata in vitamine din complexul…

- Intr-o perioada in care oamenii nu cunosteau prea multe despre anatomie (disectia era considerata tabu), Hipocrate avea mare succes in vindecarea afectiunilor prin ajutarea organismului uman sa accelereze puterile de autovindecare. Afla mai multe despre DIETA RINA, ca sa stii cum sa combini…

- O poza cu Nicu Covaci. O chitara. Un microfon. O banda de alergare. Și primarul Timișoarei, in șort și pantofi de sport. E doar o sambata la birou pentru Nicolae Robu, care n-a ratat ocazia sa le arate și prietenilor virtuali ce face la o ora la care, in ziua libera, mulți abia fac ochi.

- Cum repari mobila zgariata. Zgarieturi superficiale Pentru zgarieturile superficiale, ai nevoie de o compozitie realizata din doua ingrediente. Pune o parte ulei de masline si o parte zeama de lamaie intr-un bol si amesteca bine. Foloseste o pensula subtire pentru a aplica solutia rezultata…

- Cum e mai bine sa speli perdelele- de mana sau la mașina? De bumbac, de in sau sintetice, cum le curațam? Cum le calcam? Cum le albim? Iata cateva intrebari despre cum intreții perdelele. Noi avem raspunsurile. Perdelele din țesaturi naturale. Se spala cu apa calda sau chiar fierbite daca sunt albe.…

- Va ninge in Bucuresti, duminica seara si luni dimineata, Capitala fiind sub incidenta unei atentionari meteo. "In Bucuresti nu se semnaleaza precipitatii abundente, iar prognoza precizeaza ca in cursul noptii precipitatiile isi vor face aparitia si in zona Capitalei, sub forma de ploaie si lapovita,…

- Iata tot ce trebuie sa stii despre miracolul din bucatarie – ulei de cocos, de la utilizari neasteptate, la beneficii pentru sanatate. Ulei de cocos – Utilizari Inlocuitor al untului Inlocuieste untul in retetele de prajituri cu ulei de cocos. Schimbarea este benefica atat pentru…

- Este distractiv și ușor sa pui in evidența o pereche de ochi caprui. Iata ce culori de farduri trebuie sa urmarești, in funcție și de culoarea parului tau. Make-up artiștii confirma ca o pereche de ochi caprui pot fi foarte ușor scoși in evidența cu un machiaj simplu și inedit. Citește recomandarile…

- Cine nu s-a confruntat cu problema neplacuta a coșurilor de pe fața? Apar cand ți-e lumea mai draga, sunt inestetice și dureroase. Noi iți aratam cum scapi de coșuri folosind metode naturale, de la bunica. • Argila verde, amestecata cu puțina apa, se aplica pe coșuri, se lasa sa se usuce și apoi se…

- Datorita acizilor grași esențiali, vitaminelor și mineralelor, avocado acționeaza asupra parul, hranindu-l și hidratandu-l. El poate fi inclus cu ușurința in rutina de ingrijire a podoabei capilare. Pentru a-ți veni in ajutor, iata cele mai bune rețete de maști: Avocado și banana Ai nevoie de:…

- Fructul de catina contine de doua ori mai multa vitamina C decat macesul si de 10 ori mai mult decat citricele, de asemenea, contine o cantitate de trei ori mai mare de vitamina E decat germenii de grau, de trei ori mai multa vitamina A decat morcovii si de 4 ori mai multe enzime, care protejeaza corpul…

- Rețete cu avocado, cel mai sanatos fruct, numai bune de pus pe masa de duminica! Asta iți propunem azi, iar daca nu ai mancat pana acum avocado, nu te grabi sa strambi din nas sau sa-ți imaginezi ca e ceva exotic, care e puțin probabil sa-ți placa! Combinat cu roșii, lamaie, ulei de masline, cu ceapa…

- Cercetatorii au aflat ca exista diverse metode prin care putem opri declinul mintii. Sa vedem care sunt cele 7 metode, prin care ne putem bucura de o minte agera si la batranete: 1. intareste nivelul de vitamina D Studiile arata ca persoanele care au deficit de Vitamina D, sunt mai predispusi sa dezvolte…

- In sezonul rece e bine sa consumam multe alimente care conțin vitamina C. Și fiindca acum gasești din plin portocale și lamai iți propunem trei prajituri cu citrice. Parfumate și energizante. Tarta cu portocale | VIDEO Ingrediente: aluat: 75 g unt rece taiat cubulețe, 75 g zahar, 200 g faina cernuta,…

- Pentru a evita surprizele neplacute, cu cateva zile inainte de marele eveniment vopseste-ti parul. Poti aplica si o masca naturala preparata din pulpa pasata de la un avocado si dintr-o lingura de miere. Amesteca totul bine si adauga apoi cateva picaturi de suc proaspat de lamaie sau de portocale.…

- Deși s-a nascut nevazator, George Nicolescu, artistul ce a bucurat generații de romani, se menține in forma pedaland in fiecare zi mulți kilometri. In varsta de 67 de ani, artistul care a lansat nepieritoare slagare precum ”Cantec pentru sanatatea ierbii”, ”Ca lumina ochilor” ori”Eternitate” da o mare…

- Legea Split TVA, prin care anumite firme vor fi obligate la plata defalcata a taxei pe valoarea adaugata, a ajuns la forma finala, presedintele Iohannis promulgand miercuri actul normativ in forma adoptata de Camera Deputatilor. Legea, care modifica ordonanta Guvernului 23/2017, care se aplica deja…