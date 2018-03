Stiri pe aceeasi tema

- Ciorba reincalzita nu mai are același gust, iar Justin Bieber și Selena Gomez au sesizat asta de curand. Cele doua vedete s-au desparțit la inceputul lunii martie, iar acum Bieber pare ca se consoleaza in brațele unei alte femei. Starul pop in varsta de 24 de ani nu pierde timpul in ceea ce privește…

- Selena ne reamintește ca nu se lasa afectata de vorbele urate ale societații și, mai mult decat atat, intr-un clip video postat pe contul personal de Instagram, cantareața ofera raspunsul perfect jignirilor aduse datorita faptului ca a pus cateva kilograme. ” Mitul frumuseții- o obsesie asupra frumuseții…

- Selena Gomez este din nou in centrul atenției. Dupa ce s-a spus ca s-a desparțit de Justin Bieber, celebra artista a inchiriat un iaht de lux și s-a bucurat din plin de sfarșitul saptamanii, alaturi de cațiva prieteni.

- A incercat sa mai dea o șansa relației sale cu Justin Bieber, dar n-a mers, cei doi iubiți din adolescența desparțindu-se, iar, de curand. Speram, insa, ca acest nou eșec sentimental sa nu se lase cu repercusiuni pentru starea de sanatatea precara a Selenei Gomez și spunem asta luand in considerare…

- Dupa doua smah hit-uri, “It Ain’t Me” (feat. Selena Gomez) si “First Time“, piesa la care a lucrat cu Ellie Goulding, dupa lansarea unui documentar intitulat “Stole The Show” si un album de debut, norvegianul Kygo a iesit pe piata cu noul sau single. In ciuda titlului celui mai nou release semnat Kygo,…

- Dupa ce si-a anuntat despartirea de Justin Bieber, Selena Gomez pare-se ca se simte extraordinar de bine, de parca nici cu ar fi avut o relatie cu celebrul artist. S-a pregatit cum nici nu se putea mai bine pentru hobby-ul ei preferat.

- Cu toate ca relația lui Justin Bieber cu Selena Gomez parea sa prinda aripi și sa se indrepte catre ceva mai mult, iata ca cei doi s-au desparțit din nou, dupa ce, in urma cu doar cateva luni, se impacasera. Motivul care a determinat desparțirea celor doi se pare ca este legat de familia Selenei, mai…

- Ne-am tot intrebat ce inseamna toate tatuajele lui Justin Bieber. Baiatul asta chiar are o problema și nu se poate opri din a-și face tatuaje mega cool așa ca am zis sa-i aflam secretele. Crucea de pe ochi In 2016 Justin Bieber și-a tatuat o cruce chiar sub ochiul stang. Intrebat ce inseamna acest tatuaj,...…

- Beyonce, Justin Bieber și Selena Gomez sunt in top, dar cine-i numarul 1? Inainte sa dai scroll și sa vezi care sunt cele mai populare postari de pe Instagram din toate timpurile trebuie sa știi ca șase din primele zece au legatura cu o naștere sau un anunț privind o sarcina, ceea ce inseamna un...…

- Selena Gomez si Justin Bieber s-au despartit, din nou, dupa ce in presa s-a zvonit ca cei doi sunt chiar logoditi. Se pare ca bruneta ar fi ales sa se separe de Bieber dupa ce familia ei a refuzat sa il accepte.

- Tu ți-ai imaginat vreodata cum ar fi sa fii trezit la 6 de o pacaleala? Ionuț i-a facut o propunere super amuzanta lui Cristian Robe, iar reacția lui a fost suuper amuzanta și o poți asculta mai jos! Daca si tu vrei sa incepi ziua fresh in direct la Virgin Radio Romania, poti alege cine... View Article

- “In ultima vreme au avut foarte multe neintelegeri minore, iar o cearta mai serioasa i-a determinat sa se desparta. Totusi, vorbesc tot timpul unul cu celalalt, iar sentimentele lor nu s-au schimbat. Cu siguranta se vor impaca, dar acum au nevoie de ceva timp singuri”, spune o sursa apropiata de cei…

- Transplantul de rinichi prin care atrecut Selena Gomez anul trecut aproape a omorat-o, spune chiar prietena ei cea mai buna, Francia Raisa, cea care i-a donat rinichiul. Actrița Francia Raisa a vorbit despre un moment critic de dupa operația de transplant pentru revista W Magazine. “La cateva ore dupa…

- Justin Bieber va deveni tatic, iar cea care ii da darui primul sau copil este nimeni alta decat Selena Gomez. Este informația care face inconjurul publicațiilor mondene din toata lumea. Conform site-ului australiah News Weekly, citat de one.ro, Selena Gomez este insarcinata.

- A devenit deja o tradiție sa auzim despre o petrecere bomba dupa seara Oscarurilor data de un nume important din industrie. De aceasta data Madonna a fost gazda iar invitații au fost nume mari. La petrecere au aparut și Cardi B și Kim Kardashian, care impreuna cu Madonna au oferit probabil fotografia…

- Justin Bieber va deveni tatic, iar cea care ii da darui primul sau copil este nimeni alta decat Selena Gomez. Este informația care face inconjurul publicațiilor mondene din toata lumea. Conform site-ului australiah News Weekly, citat de one.ro, Selena Gomez este insarcinata.

- Intr-un interviu pentru BBC Radio 1 Diplo a dezvaluit cat de impresionat este de modul in care Calvin Harris a dezvoltat scena muzicii electronice mai mult decat orice alt dj. “Eu și Calvin Harris am deturnat termenul de muzica electronica atunci cand a fost bine pentru noi”, a transmis Diplo. “Putem…

- Desi s-au impacat de ceva timp, carcotasii din presa straina inca mai gasesc motive de discordie intre Selena Gomez si Justin Bieber. Cel mai recent zvon este legat de cadoul primit de acesta de la iubita lui

- Deși i-am vazut la multe festivaluri in ultimul timp, Pendulum n-au mai scos un album nou de peste șapte ani, dar asta nu inseamna ca baieții nu se perfecționeaza. Cunoscuți pentru show-urile incendiare, Pendulum au cunoscut un real succes de-a lungul timpului, iar noul album va menține ștafeta ridicata.…

- Karen Overton – Your Loving Arms Reflekt Feat. Delline Bass – Need To Feel Loved Pete Tong, The Heritage Orchestra & Jules Buckley and ATB – 9pm (Till I Come) Susana – Storm iiO feat. Nadia Ali – Is It Love John Digweed – Heaven Scent (Bedrock) Armin Van Buuren & Sharon Del Adel –... View Article

- In weekendul care tocmai a trecut, Justin Bieber, insoțit de Selena Gomez, a participat la nunta tatalui sau cu Chelsey Rebelo. Sarbatoarea a fost cu atat mai mare cu cat cei doi miri se pregatesc sa devina parinți! Bieber la nunta tatalui sau La cei 23 de ani ai sai, Biebs se pregatește sa fie frate…

- Tatal lui Justin Bieber s-a casatorit, intr-o stațiune selecta din Jamaica, și a avut invitați puțini, aproximativ 30, din familie și amici buni. Fiul sau, celebrul Justin, a venit cu iubita lui, la fel de celebra, Selena Gomez. Jeremy Bieber a oficializat relația cu Chelsey Rebelo, și a facut-o in…

- Justin Bieber și iubita lui, Selena Gomez, au fost eroii unui festival al iubirii, cu ocazia nunții tatalui cantarețului, care a avut loc in Montego Bay, Jamaica. In varsta de 42 de ani, Jeremy Bieber s-a casatorit, luni, cu prietena lui de mult timp, Chelsey Rebelo, de 30 de ani. Și se pare ca aceasta…

- Generația numita “millenials” iși transforma pasiunea pentru avocado in orice, de la tricouri personalizate, felicitari, pana la cutii pentru inelul de logodna. Da, un avocado fara sambure poate inlocui acum cutiuța inelului. Moda inelului in avocado a acaparat internetul și e o chestie cat se poate…

- La nici o zi de la desparțirea dintre Jennifer Aniston și Justin Theroux, internetul deja o cupleaza din nou pe actrița cu fosta mare iubire, Brad Pitt. Nebunia totala inceputa de fani pe Twitter e atat de amuzanta incat ar putea avea și un sambure de adevar in ea. Jeniffer Aniston și Brad Pitt au divorțat...…

- Acum cateva saptamani, Selena a fost internata intr-o clinica de reabilitare pentru a se lupta cu depresia. In același timp, mama sa facea presiuni pentru a-l indeparta pe Justin Bieber de fiica sa, considerandu-l o influența negativa. Ei bine, eforturile ei au fost in zadar, caci Selena și Justin sunt…

- Potrivit zvonurilor aparute in presa de peste ocean, cantareata si actrita Selena Gomez inca nu si-a convins mama, pe Mandy Teefey, ca iubitul ei, Justin Bieber, s-a schimbat. Cei doi cantareti si-au reluat povestea de dragoste in 2017, dupa mai multi ani tumultuosi, cu impacari si despartiri nenumarate.…

- Carla’s Dreams prezinta “Pe umerii tai slabi“, piesa compusa de baieți, impreuna cu Alex Cotoi, cel care a mai colaborat cu trupa și cu alte ocazii. Videoclipul pentru “Pe umerii tai slabi” a fost filmat in Chișinau, in regia lui Roman Burlaca și echipa BR Films, cei care se ocupa de toate materialele…

- Gigi Hadid a fost acuzata in ultima perioada de fanii sai case drogheaza, iar asta a dus la un corp atat de bine definit. Deși nu sunt siguri ce consuma Gigi, fanii o critica și susțin ca e mult prea slaba pentru industria modelling-ului. Satula de critici, Gigi Hadid a decis sa le raspunda fanilor...…

- Chris Brown și-a postat Twitter visul de a colabora cu Rihanna, Beyonce și Bruno Mars pentru un turneu global. Asta deși in 2009, chiar cu o seara inainte de Grammy, Chris Brown pleda vinovat pentru atacul asupra Rihannei, care era prietena sa la acea vreme. “Daca decideți sa-l faceți fara mine… atunci…

- Selena Gomez admite ca exista multe motive pentru care piesele compuse de ea vorbesc atat de deschis despre anxietate și depresie. “Cred ca e o batalie pe care o voi purta pentru tot restul vieții și ma simt ok in privința asta pentru ca știu ca ma aleg pe mine inaintea a orice altceva.”, a... View…

- Selena Gomez admite ca exista multe motive pentru care piesele compuse de ea vorbesc atat de deschis despre anxietate și depresie. “Cred ca e o batalie pe care o voi purta pentru tot restul vieții și ma simt ok in privința asta pentru ca știu ca ma aleg pe mine inaintea a orice altceva.”, a... View…

- Preferatul lui Alice, la #instalove, este astazi Martin Garrix. “Cel mai bun lucru pe care il poate face Martin Garrix, atunci cand pleaca in vacanța, e sa faca poze, pe care sa ni le arate și noua. Problema e ca nu știm daca dj-ul este in vacanța sau se bucura de imprejurimile in care a... View Article

- Daca in prima jumatate a anului 2017 peste 185 milioane de persoane foloseau zilnic Facebook in America de Nord, la finalul anului 2017 numarul scadea catre 184 milioane de utlizatori. Ritmul de utilizare a rețelei sociale Facebook a avut aceleași cifre pe grafic in ultimii ani, insa odata cu creșterea…

- Daca e sa vorbim despre triunghiuri amoroase, atunci cu siguranța povestea prezentata de Charlie Puth ți se va parea super amuzanta. Celebrul cantareț a divulgat ca se intalnea cu Selena Gomez, dar nu-i putea caștiga nicicum atenția. Toate acestea se intamplau in 2016, cand intre cei doi oricum parea…

- Oare cat va mai ține povestea de dragoste dintre Justin și Selena? Dupa ce s-a desparțit de The Weeknd pentru Justin, sursele spun ca Selena pur și simplu nu se mai ințelege cu superstarul. Cateva surse apropiate lor au transmis ca Selena este foarte geloasa și nu-și poate stapani reacțiile nici macar…

- “Dragostea tine cat țin bulele de apa minerala. Cand nu mai are bule, trebuie agitata”. Asta i-a scris un ascultator, pe Whatsapp, Andreei Remetan. Motiv numai bun pentru a “diseca” subiectul intr-un nou live pe facebook. Cat cred prietenii nostri de pe facebook ca tine dragostea, aflati din video.…

- In trecut Julia Michaels a compus piese pentru Selena Gomez și Britney Spears, așadar știm ca artista iși poate contura muzica spre a ne face sa simțim fiecare vers intr-un mod unic. Piesa “Heaven”, pe care Julia Michaels o pregatește pentru “Fifty shades freed” este exemplul perfect al stilului impecabil…

- Dupa o saptamana in paradis alaturi de mama sa, Justin Bieber s-a intors cu forțe proaspete in Los Angeles. Dupa ce mama Selenei Gomez s-a simțit destul de tensionata cu privire la impacarea fiicei sale cu superstarul, se pare ca nici din partea mamei lui Justin lucrurile nu stau prea bine. Deși aceasta…

- Brand-ul de haine și echipamente sportive Puma lanseaza colecția En Pointe, iar Selena Gomez este principalul personaj in aceasta campanie de promovare. Campania este o conexiune cu echipa baletului din New York City și prezinta o serie de fotografii și clipuri video in care Selena Gomez pozeaza…

- Cu ultimele piese lansate, Marshmello a ieșit puțin din zona de party cu care ritmurile sale ne-au prins inca de la inceput. Atat “Silence”, in colaborare cu Khalid, “Wolves” alaturi de Selena Gomez, dar și omagiul adus lui Lil Peep l-au dus pe Marshmello intr-o zona a pieselor mai nostalgice. Dar acum…

- Brand-ul de echipamente sportive Puma lanseaza colecția En Pointe, iar Selena Gomez este principalul personaj in aceasta campanie de promovare. Campania este o conexiune cu echipa baletului din New York City și prezinta o serie de fotografii și clipuri video in care Selena Gomez pozeaza relaxata,…

- Daca nici voi nu știați unde s-a ascuns superstarul in ultimul timp, iata ca am aflat cu ce-și mai ocupa timpul. Cu toții suntem obișnuiți sa-l vedem pe Justin Bieber in fața camerelor de filmat, de cele mai multe ori fiind urmarit de paparazzi la fiecare pas, dar se pare ca starul și-a descoperit o...…

- Sunt ca doua picaturi de apa și nu e de mirare ca Internetul a luat-o deja razna. Sofia Solares ii seamana atat de bine Selenei Gomez incat iți va fi puțin greu sa iți dai seama care dintre ele este adevarata vedeta. De la forma ochilor și a buzelor, pana la emoțiile transmise in fotografiile... View…

- Muzeul The Stratford Perth din Ontario, Canada, este pregatit sa deschida, incepand din februarie, o expoziție dedicata lui Justin Bieber. Expoziția va avea ca tema momente cheie care l-au ajutat pe Justin sa devina faimos și a fost creata chiar de el alaturi de familie. Bunicii lui Justin, Diane și…

- Pentru Selena Gomez, 2017 a fost un an cu “ups and downs”, cu hit-uri noi și o revenire dupa un transplant de rinichi, cu o desparțire și o revenire la o dragoste mai veche. Selena s-a desparțit de The Weeknd pe finalul anului și s-a intors la Justin Bieber. Insa nu toata lumea e fericita... View Article

- Jerry Shen detine canalul de YouTube TRONICBOX, unde isi incarca remixurile. Numai ca nu sunt orice remixuri. El aduce cele mai tari hit-uri in stilul retro al anilor ’80. Cel mai mare succes l-a avut cu “What Do You Mean“, piesa lui Justin Bieber, la care a inregistrat aproape 2 milioane de vizualizari.…

- Jerry Shen detine canalul de YouTube TRONICBOX, unde isi incarca remixurile. Numai ca nu sunt orice remixuri. El aduce cele mai tari hit-uri in stilul retro al anilor ’80. Cel mai mare succes l-a avut cu “What Do You Mean“, piesa lui Justin Bieber, la care a inregistrat aproape 2 milioane de vizualizari.…