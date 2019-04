Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) informeaza și invita la dialog oamenii de afaceri pe tema implementarii Acordului de Parteneriat Economic UE-Japonia (APE), cel mai cuprinzator acord economic incheiat pana acum de UE sau Japonia.Citește și: BNR: euro a scazut, in timp ce prețul…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) informeaza și invita la dialog oamenii de afaceri pe tema implementarii Acordului de Parteneriat Economic UE-Japonia (APE), cel mai cuprinzator acord economic incheiat pana acum de UE sau Japonia. CCIR a lansat, in premiera in Romania, o platforma online…

- Seria acțiunilor de informare a firmelor cu privire la noile modificari legislative intrate in vigoare in 2019 continua cu un seminar privind legislația specifica și consilierea agenților economici din punct de vedere al D.S.V.S.A., A.N.P.C. și D.S.P. Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis…

- O delegatie a AEREC (Academia Europeana pentru Relatii Economice si Culturale), condusa de presedintele Ernesto Carpintieri, a fost prezenta in Romania pentru continuarea intalnirilor economice romano-italiene in cadrul conceptului neo latin “mare nostrum”. Delegatia a avut o intanire cu mediul de afaceri…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș anunța organizarea unei noi intalniri intre reprezentanții autoritaților și cei ai firmelor din județ. De aceasta data la discuții vor fi prezenți cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Banat.

- Cea mai mare companie dedicata antreprenoriatului feminin din Romania, conform Financiarul.ro, in parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș deschide seria evenimentelor pe acest an, la Timișoara DREAM BIG and Make It Happen by Elite Business Club, se lanseaza pe 28 Februarie! 2019…

- Directorul general al Camerei de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, Ion Danut Juganaru, s a intalnit, ieri, cu E.S. Gabriel Atanasov, ambasador al Republicii Macedonia in Romania. Excelenta Sa a fost insotita, in aceasta vizita de lucru, de consulul onorific al Republicii Macedonia…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban, a participat miercuri, 30 ianuarie, la Adunarea Extraordinara a Membrilor Eurochambres, desfașurata la Sediul TOBB din Bruxelles. Cu aceasta ocazie, Președintele CCIR, dl. Mihai Daraban, a avut o intalnire de lucru cu comisarul…