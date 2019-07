Stiri pe aceeasi tema

- Testarea tehnicii din dotare, recunoașterea balastierei in zona satmareana a Someșului prin folosirea sonarului pentru a vedea adancimile in diferite zone ale balastierei, executarea unor simulari – acestea au fost principalele obiective ale antrenamentului executat ieri de pompierii satmareni. Pompierii…

- Imediat dupa ploaia consistenta care a mai improspatat aerul și a mai spalat betoanele din centrul municipiului Satu Mare, in jurul orei 19 au inceput momentele muzicale din cea de-a treia zi (ultima, dealtfel) a evenimentului Street Music Festival 2019. Infruntand cu umor și buna-dispoziție potențialul…

- Un tanar in varsta de 30 de ani, din Negrești Oaș, județul Satu Mare, este dat disparut la Turda, in județul Cluj. Acesta s-ar fi aruncat de pe un pod situat in zona municipiului Turda, in raul Arieș. Cazul este controversat și asta pentru ca amicul barbatului, prezent pe pod, a susținut in fața anchetatorilor…

- Pompieri de la Detasamentul Beceni si de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Buzau au fost solicitati sa intervina pentru salvarea unui copil surprins de o viitura pe o insula din mijlocul raului Slanic.

- Palatul Copiilor Focșani a organizat, marți, cea de-a XVIII-a ediție a concursului regional de arta tradiționala „Vis de Copil”, ce s-a desfașurat la Sala Balada. Evenimentul a fost organizat de Palatul Copiilor Focșani, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea și Primaria Municipiului Focșani, iar invitați…

- Campania „De 1 iunie fii M.A.I. copil“ La finalul saptamanii trecute, polițiștii, jandarmii și pompierii din județul Vrancea au organizat campania „De 1 iunie fii M.A.I. copil“, in incercarea de a aduce zambete pe chipul unor copii din cadrul D.G.A.S.P.C. Vrancea. Astfel, timp de doua zile, peste 40…

- Apele crescute ale Someșului au rupt vineri in jurul orei 17 magistrala de apa Gherla – Cluj. In cursul serii, Gherla și localitațile aflate de-a lungul masigtralei au ramas fara apa la robinete. Potrivit reprezentanților Companiei de Apa, avaria este una serioasa și s-a produs in zona Iclozel – Fundatura.…