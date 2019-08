Stiri pe aceeasi tema

- Un alpinist roman in varsta de 45 de ani a fost cautat sambata, 17 august, de salvamontisti si jandarmi din judetele Sibiu si Arges, sprijiniti de un elicopter al MAI, dupa ce sotia sa i-a anuntat disparitia. Barbatul a fost localizat in zona Varfului Negoiu din Muntii Fagaras, el fiind decedat.

- Un alpinist a disparut in Muntii Fagaras și este cautat de echipe ale Salvamont Sibiu si Arges, de jandarmi sibieni si argeseni dar si de un elicopter al MAI, dupa cum a declarat seful...

- Un alpinist dat disparut astazi in Muntii Fagaras este cautat de salvamontisti si jandarmi din judete le Sibiu si Arges. In operatiune a fost implicat si un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), potrivit Mediafax. Disparitia barbatului a fost semnalata in aceasta dimineata de sotia acestuia,…

- Un alpinist dat disparut in Munții Fagaraș este cautat, sambata, de salvamontiști și jandarmi din doua județe, in operațiune fiind implicat și un elicopter al Ministerului de Interne, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit reprezentanților Salvamont Sibiu, dispariția alpinistului a fost…

- Pe 7 iulie, Marius Marian Boțirca, de 42 de ani, a plecat voluntar de pe raza Orașului Topoloveni, județul Argeș, fara a mai reveni. Semnalmente: inalțime 1,70 m, greutate 70 kg, ochi caprui, par negru, cu inceput de calviție frontala, nas drept, fața ovala, astenic. Vestimentatie la momentul plecarii:…

- Cel mai mare procent de promovare este in judetul Cluj unde 80,71- dintre absolventi au trecut examenul. Procente mari de promovare au fost si la Iasi 76,34-, Sibiu – 74,54- si la Bucuresti -72,84-. HotNews publica procentele de promovare asa cum apar in statistica oficiala: Rezultate BAC 2019 Alba…

- Salvamontisti din Arges si Sibiu intervin, marti dupa-amiaza, pentru salvarea unui turist care a cazut pe zapada, in zona Fundul Caprei din Muntii Fagaras, el avand un traumatism la un picior. Astfel, a fost solicitat elicopterul SMURD Targu Mures pentru ca ranitul sa fie evacuat cu troliul.

- Salvatorii au fost chemați de urgența dupa ce la 112 s-a anunțat faptul ca un om a intrat in Timiș, in zona podului de la Șag, și nu a mai fost vazut ieșind la suprafața. The post Cautari disperate la Șag, un om a disparut in apele Timișului appeared first on Renasterea banateana .