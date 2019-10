Cat de bine arata Cardi B dupa ce si-a facut liposuctie si si-a marit sanii! Cat de bine arata Cardi B dupa ce si-a facut liposuctie si si-a marit sanii! Cardi B arata in prezent mai bine ca niciodata, dupa operatiile estetice pe care le-a suferit in urma cu ceva vreme. Vedeta a apelat la bisturiu pentru o liposuctie si pentru marirea sanilor, iar rezultatele se vad cu ochiul liber. Vezi aceasta postare pe Instagram Treat O postare distribuita de Iamcardib (@iamcardib) pe Oct 14, 2019 la 5:39 PDT Mandra de fizicul ei, Cradi B posteaza in ultima vreme, pe retelele de socializare, fotografii cat se poate de sexy. Asta spre bucuria celor peste 25 de milioane de oameni… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

