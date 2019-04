Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump "nu incitase la violenta" împotriva unei membre musulmane a Congresului, careia acesta îi asociase numele de atentatele de la 11 septembrie 2001 într-o postare video pe Twitter, a asigurat Casa

- Presedintele american Donald Trump "nu incitase la violenta" impotriva unei membre musulmane a Congresului, careia acesta ii asociase numele de atentatele de la 11 septembrie 2001 intr-o postare video pe Twitter, a asigurat Casa Alba duminica, dupa ce mai multi alesi democrati s-au declarat scandalizati,…

- Ilhan Omar, deputata democrata aleasa în Congresul american în ianuarie, și-a cerut scuze luni dupa ce a afirmat ca susținerea Statelor Unite pentru Israel este alimentata de finanțarile din partea AIPAC, principalul grup de lobby pro-israelian, declarații considerate antisemite și denunțate…

- Presedintele american, Donald Trump, a salutat miercuri mobilizarea a mii de opozanti venezueleni pentru a convinge armata sa-i întoarca spatele presedintelui Nicolas Maduro, vazând în aceasta o "lupta pentru libertate", relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Mari…

- Gianluca Mech continua lupta impotriva obezitatii si in noul an. Alaturi de Ivana Trump a inceput campania care sustine un stil de viata sanatos in SUA. Cei doi au fost deja in New York, Tennessee si New Orleans. Inarmat cu forte proaspete, Gianluca Mech a intrat in noul an cu o mare dorinta. Nutritionistul…

- Statele Unite mentin sanctiunile impotriva Coreei de Nord, desi s-au inregistrat progrese in negocierile pentru denuclearizare, a precizat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Cercetatorii dezvaluie secretul succesului:…

- Presedintele american Donald Trump a atentionat marti impotriva unei "noi caravane" a migrantilor, formata in Honduras si care se indreapta spre SUA, un nou semn, potrivit presedintelui, ca este absolut necesara construirea unui zid la frontiera cu Mexicul, informeaza AFP. "O noua caravana mare se indreapta…

- „Biroul Executiv al PNL a luat in analiza situatia extrem de grava privitor la cresterea infractionalitatii, datorita eliberarii pe usa din dos a mii, pana la 11.000 de infractori, ca urmare a reglementarilor adoptate de PSD, ALDE si UDMR, in special legea privind recursul compensatoriu. (...) Consecintele…