Despre cartoful violet știm ca este originar din Peru și Bolivia. In acest moment, acesta caștiga tot mai mult teren in țara noastra datorita faptului ca este bogat in antioxidanți și are un efect puternic de prevenire a cancerului. Totodata, este bogat in vitamina C, calciu, fier, proteine, fibre și carbohidranți. Auzind despre beneficiile lui, Sadovschi Liviu nu a stat pe ganduri… a facut rost de samanța, s-a pus pe treaba și a inceput sa se obișnuiasca cu viața de agricultor, cu toate ca multa vreme a activat in alte domenii. De pasiune… cultivator Un agricultor din Iași cultiva cartoful violet…