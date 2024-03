Stiri pe aceeasi tema

- Piata imobiliara se dezgheata. Vanzarile de case, apartamente si terenuri au crescut luna trecuta cu 14 procente fata de aceeasi perioada din anul trecut. Cele mai multe au fost in București, Ilfov, Iasi. Cele mai putine, in Teleorman si Covasna. O explicatie pentru crestere ar fi ca au fost finalizate…

- Un nou record pe piața rezidențiala este doborat in Cluj-Napoca unde apartamentele se și vand cel mai greu. In același timp,noul val de majorari propulseaza Oradea in fața Timișoarei. Craiova și Sibiu devin orașe tot mai scumpe, in timp ce Iași ajunge cel mai ieftin mare centru regional din Romania.…

- Cireșele, fructele dulci care aduc un strop de vara in viețile noastre, au devenit un adevarat lux pentru locuitorii din Iași. Prețurile exorbitante ale acestor fructe au starnit controverse și au devenit subiect de discuție in mediul online, dupa ce mai multe videoclipuri filmate la un aprozar local…

- In prezenta reprezentanțiilor la varf din ASF și ONJN s-au dezbatut teme importante, ca reglementarea instrumentelor de garantare, posibilitatea inlocuirii garanției pentru jocurile de noroc cu o polița de asigurare, care sunt tendințele in piața asigurarilor pentru anul 2024 sau controlul mai strict…

- Probleme serioase pentru Snap. Reteaua sociala a pierdut miercuri 35% din valoarea de piata dupa ce a raportat rezultate financiare dezamagitoare. Compania nu a tinut pasul cu gigantii din tehnologie, susțin analiștii citați de Ziarul Financiar.

- Producatorul de hartie Pehart Grup a investit peste 8 milioane de euro in noua linie de conversie pentru produse tip Away from Home (produse destinate utilizarii in afara casei) si lanseaza pe piata de specialitate brandul Sovio. ”Pehart Grup, una dintre cele mai mari companii producatoare de hartie…

- Apare un nou lanț de benzinarii in Romania. OSCAR Downstream va intra pe piața de retail cu benzinariile proprii, iar primele stații vor fi operaționale pana la finalul acestui an. Potrivit celor de la energynomics.ro , tot in acest an, compania iși va consolida lanțul logistic integrat printr-o noua…

- Calitatea și proveniența uleiului Primul și cel mai evident risc asociat cu uleiul de masline este calitatea sa. Piața uleiului de masline este adesea inundata cu produse inferioare sau chiar contrafacute. Unele marci amesteca uleiul de masline cu uleiuri mai ieftine, cum ar fi uleiul de soia sau de…