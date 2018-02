CARTEA ZILEI: Aventurile lui Tom Tudor. Castelul din pestera, de M.B. Tudor

Stiri pe aceeasi tema

- “Pentru ca iesenii sa inteleaga mai bine personajul, le recomand sa asculte sceneta «Un alpinist convins» cu Toma Caragiu. Era acolo un personaj, Girneata, care «a stiut pe ce poteca sa apuce, ...

- LOVE… Pentru ca tot se apropie Ziua Indragostitilor, ne-am gandit sa dam o mana de ajutor celor in cautarea dragostei. Astazi publicam mesajul unei tinere studente din Vaslui, care a intalnit, zilele trecute, un baiat ce i-a furat inima: “Pentru baiatul care a venit astazi (n.r. 31 ianuarie) la Iasi…

- Autorul atacului armat cu tenta rasista soldat sambata cu sase raniti in orasul italian Macerata detinea un exemplar din Mein Kampf, cartea scrisa de dictatorul nazist Adolf Hitler, dar si alte obiecte de inspiratie fascista, informeaza duminica EFE. Carabinierii au difuzat duminica imagini…

- Un nou val de distincții din partea șefului statului, Igor Dodon. Astazi, dansul a decorat „personalitațile marcante care contribuie la dezvoltarea și consolidarea statalitații Republicii Moldova și la sporirea prestigiului acesteia pe plan internațional", in contextul in care, zice președintele, „2…

- Ziua internaționala a non-violenței in școli a fost marcata marți, 30 ianuarie, la Gradinița cu Program Normal din comuna Garbova. Cu ocazia Zilei internaționale a non-violenței in școli, marcata anual la data de 30 ianuarie, la Gradinița cu Program Normal Garbova s-a realizat activitatea „Stop violența!”.…

- La 36 de ani si 137 de zile, Roger Federer a mai scris inca o pagina in istoria tenisului, reusind sa castige al 20-lea trofeu de Grand Slam din cariera (scor 6-2, 6-7 (5), 6-3, 3-6, 6-1 cu Marin Cilic). Elvetianul nu si-a putut stapani lacrimile in momentul in care a fost incoronat din nou "rege" la…

- Istoria Junilor Brasoveni, dar și aspecte legate de prezența acestora la toate evenimentele istoriei noastre, poate fi aflata dintr-un volum lansat chiar cu ocazia Micii Uniri. Monografia istorica ,,Junii din Șcheii Brașovului” este scrisa de profesorul Vasile Oltean, directorul Muzeului Prima Scoala…

- Liviu Dragnea a anuntat luni ca asa numitii „penali” au liber sa revina in Guvern odata cu instalarea noului cabinet condus de Viorica Dancila. Daca la inceput toata lumea vorbea ca aceasta afirmatie era menita sa deschida calea Rovanei Plumb pentru un post de vicepremier, surse politice citate de Hotnews,…

- HOROSCOPUL ZILEI. Ziua de 23 ianuarie aduce schimbari importante pentru aproape toate zodiile. Cuadratura Luna-Mercur poate predispune la confuzie in gandire, neintelegeri cu cei din jur si chiar tensionarea relatiilor sentimentale. Astfel, nu sunt recomandate confruntarile de idei si discutiile pe…

- Ziua a șasea de la Australian Open a produs doua mari surprize pe tabloul masculin. Alexander Zverev, locul 4, și Juan Martin del Potro, locul 10, au fost eliminați in turul III. Neamțul Alexander Zverev, locul 4 ATP și unul dintre cei mai talentați jucatori din circuit, a fost eliminat surprinzator…

- NOROCOSUL ZILEI Un sofer de 45 de ani, Valentin M., din comuna Iana, a avut pe data de 17 ianuarie noroc cu carul! N-a castigat la loto, ci s-a nascut a doua oara! Omul se intorcea de la Barlad, miercuri dupa-amiaza, cand pe DJ 243 Barlad – Puiesti, la coborarea pantei spre localitatea Pogana, a [...]

- Cartea lui Michael Wolff despre administratia Donald Trump, „Fire and Fury”, va fi adaptata pentru un serial de televiziune, scrie NEWS.RO, citand Reuters.Citeste si: Augustin Lazar DA SEMNALUL: 'CCR va da o solutie INTELEAPTA in cazul Legilor Justitiei...' Compania Endeavor Content…

- Oficialii turneului de la Australian Open au anuntat programul celei de-a 3-a zi. Meciul dintre Irina Begu si Petra Martic va fi al doilea de pe terenul numarul 7 si va incepe in jurul orei 3:30, imediat dupa infruntarea Zhang/Allertova. Arena Rod Laver va gazdui 5 partide. Prima va intra pe teren favorita…

- Prima zi de concurs de la Australian Open a venit cu surprize pe tabloul feminin de simplu, mai multe favorite parasind competitia inca din runda inaugurala. Venus Williams (cap de serie numarul cinci) a fost invinsa de Belinda Bencic, iar alte nume importante precum Dominika Cibulkova, Sloane Stephens…

- „Nu mi-e frica pentru ca daca ești puternic poți invinge, iar mingea nu poate sa o scoata nimeni din poarta in cele patru etape, daca vom reuși sa marcam goluri valabile”, Cornel Șfaițer, ...

- Cu siguranta nu ai incercat asta pana acum! Un psiholog a realizat un experiment de-a dreptul naucitor. Nu te-ai gandit niciodata ce se poate intampla daca privesti o persoana in ochi timp de 10 minute, dar acum poti afla care sunt efectele.

- Anna Nutu, romanca premiata in 2003 de autoritatile italiene pentru tablourile cusute la mana, isi va prezenta autobiografia documentata in cartea “Pasii Vietii”, vineri 12 ianuarie 2018. Evenimentul va avea loc in prestigioasa Sala de Conferinte a Primariei din Roma din Piazza del Campidoglio incepand…

- Arhiepiscopul Teodosie a fost in centrul atenției de Boboteaza. El a binecuvantat apa care a fost imparțita credincioșilor cocoțat pe o cisterna. Boboteaza, sarbatorita, in ziua de 6 ianuarie, incheie ciclul sarbatorilor de iarna si are, pe langa intelesurile crestine – momentul nasterii spirituale…

- Cartea care a starnit atata valva va fi lansata astazi, cu patru zile mai devreme decat ziua anuntata initial, asta in ciuda faptului ca avocații lui Trump au incercat sa impiedice publicarea ei.

- Dilema zilei: poate un Mercedes-Benz G-Class cu tocmai sase roti ramane blocat in nameti? Un raspuns in aflam de la un utilizator de Instagram care a filmat cum un proprietar de G 63 AMG 6×6 se plimba undeva prin muntii Alpi prin nameti de peste 50 de cm inaltime.

- TUPEISTI… Cum apreciaza vasluienii frumusetea unei tinere? Cu doua palme peste fund! Nu o spunem noi si nici nu generalizam, dar cam asta a patit o tanara plecata de multi ani in Bucuresti, care a revenit, zilele trecute, in oras. “Atat de mare mi-a fost entuziasmul cand am venit acasa, incat nu-mi…

- Joi dupa amiaza, un politist local din Buzau a suferit un atac de cord chiar in timpul unei instruiri specifice, in sediul institutiei respective. “Gheorghe Stanescu, politist local cu varsta de aproximativ 50 de ani era stresat in utimul timp datorita locului de munca”, spun colegii, ”si asta datorita…

- Inspirata din realitate, "Framantarile unui pisoi salvat" are ca personaje trei pisoi carora parinții Mariei Mazilu le-au salvat viața. Frații Ilie și Grigore au fost gasiți primii in albia unui parau, iar la trei ani distanța, Bumbi, cel care va deveni și personajul principal....

- Scriitorul din cuib, Dan Popescu, slujitor al culturii in Casa Rebreanu din Maieru, scrie despre oameni, fapte, personalitati, daruindu-si cuceririle semenilor printr-un joc social ce reprezinta o sursa de imagini. Cartea recent scoasa de la Editura Napoca Star "Cuibul visurilor" 2017, este o carte…

- Biroul permanent a decis, luni, ca pana la sfarsitul saptamanii deputatii sa lucreze, in prima parte a zilei in plenul Camerei, urmand ca a doua parte a zilei sa fie dedicata dezbaterii bugetului de stat pentru anul 2018 si celui privind asigurarile sociale, a declarat deputatul PSD Ioana Bran.

- Evenimentele terifiante care s-au petrecut recent la metroul bucureștean au avut un impact puternic asupra pasagerilor. Un telespectator Digi24 ne-a transmis o imagine surprinsa azi in stația de metrou Basarab, scrie Digi24.ro."Toata lumea este lipita de perete la metrou.

- Cartea „O viața pierduta pentru Sistem” scrisa de Iulian Surugiu se gasește, incepand de joi, la chioșcurile de ziare și in magazine din toata țara. Lansarea a avut loc in prezența ministrului Afacerilor Interne, Carmen Daniela Dan. Volumul este difuzat cu sprijinul „Evenimentul zilei”

- ”Toata comunitatea romilor este de acord cu dl Borcoi Gheroghe și cu Zberea Florin. Daca comunitatea romilor este de acord sa aleaga doi oameni ca sa se implice și sa ajute comunitatea cu toate ...

- Primarul municipiului Buzau a raspuns cu promptitudine unei sugestii venite din partea Asociatiei Spirit Cuvic si Patriotism si de ieri, pe treptele Primariei a fost amplasata o Carte de Condoleante in memoria Majestatii Sale Regele Mihai I. Cartea este amplasata pe un suport imprumutat de la Arhiepiscopia…

- Horoscopul zilei de Duminica 10 Decembrie 2017 HOROSCOP 10 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Te preocupa indatoririle cotidiene, dar si cele profesionale au nevoie de aportul tau substantial la finalul acestei saptamani. Fii prudent si alege cu grija ce faci sau ce lucrezi, pentru ca…

- Portret imens al Regelui, instalat in centrul Clujului Monarhistii clujeni au amplasat un portret imens al Regelui Mihai I in centrul Clujului, pe Bulevardul Eroilor, in zona statuii Lupa Capitolina. Portretul are 12 metri patrati si include chipul Regelui, precum si câteva citate…

- Intr-un document dat publicitații in contextul morții Regelui Mihai, se arata ca trebuie folosita adresarea "Majestatea Sa Regina Margareta a Romaniei", iar Radu este numit "Alteța Sa Regala Principele Consort al Romaniei".

- Am și scris in gazete despre ele inca pe vremea cand metodele colectivului de la Spitalul oradean de neurologie și psihiatrie, din care facea parte și tanarul – pe atunci – medic Vladuț, se discutau atat in conclavele sanitare cat și la coada la ulei și zahar, atat devenisera de…

- De luni intregi, pacienții atrag atenția ca viața le e pusa in pericol. Ministerul Sanatații a promis ca va rezolva criza de imunoglobulina, dar o femeie de 69 de ani și-a pierdut deja viața, pentru ca boala nu așteapta dupa voia autoritaților

- Am intrebat o suta de romani: Ce inseamna pentru dumneavoastra 1 Decembrie? Iata cateva raspunsuri: Spalatelul Costel: Cea mai frumoasa zi din viata mea.Fortat de parinti, i-am cerut mana vecinei mele Cerasela.Mi-a spus NU si m-a dat in suturi pe usa afara.Atunci am plans, dar azi, cand vad ce batai…

- Sarbatoritii zilei de miercuri, 29 noiembrie, sunt Ion Cirstoiu, fost prefect de Arges, si conf. univ. Dr. Mihaela Asandei de la Universitatea Constantin Brancoveanu. Din partea Universului argesean, un sincer „La multi ani!”

- Horoscopul zilei de Marti 28 Noiembrie 2017 HOROSCOP 28 NOIEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Iti sunt favorizate activitatile care presupun eforturi usoare si de unul singur. Mentalul iti este rascolit, avand astazi nevoie de odihna, detasare de forfota cotidiana si dialog interior. Posibil…

- Profesorul Dan Voiculescu considera ca al doilea volum al lucrarii sale "Lupta politica", lansat vineri la Targul Internațional Gaudeamus - Carte de Invațatura, reprezinta este o lucrare care "nu te relaxeaza, ci pune intrebari". "Cartea, de fapt, nu e o carte. Eu…

- Respingerea moțiunii de cenzura PNL-USR a fost un prilej pentru Mihai Tudose de a critica atât Opoziția dar și de a ironiza demersurile șefului PSD, Liviu Dragnea. Motiunea de cenzura initiata de PNL si USR a fost respinsa de plenul reunit al Parlamentului întrunind 159 de…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de lege care minoritațile naționale din România vor avea o sarbatoare. Proiectul privind declararea si ridicarea la nivel de sarbatoare nationala a zilei de 18 decembrie, ca Ziua Minoritatilor Nationale din România…

- Chiar si atunci cand nu adopta o tinuta foarte sofisticata, frumoasa Angelina Jolie reuseste sa straluceasca ca o adevarata stea de la Hollywood. Zilele trecute, de exemplu, aceasta a organizat un eveniment cu intrebari si raspunsuri pentru fani, la Teatrul Egiptean din Hollywood.

- In zilele noastre, o afacere de succes are o prezenta puternica si relevanta in mediul online. Insa aceasta nu ar trebui sa se limiteze doar la companie in sine, ci si la angajatii sai si, de ce nu, chiar si la lideri si CEOs. Pana la urma cine este mai potrivit pentru rolul de ambasador al brandului…

- „Cartea fara nume”, cel mai recent volum al poetului si gazetarului Lucian Avramescu, va fi lansata la Ploiesti – orasul care i-a acordat cetatenia de onoare – marti, 21 noiembrie, ora 12,00, la Biblioteca Judeteana „Nicolae Iorga”. Pentru aceia care ii iubesc poezia, pentru aceia care i-au rostit de…

- Matei a fost unul dintre cei doisprezece apostoli ai lui Hristos și unul dintre cei patru evangheliști. Inainte de a fi chemat la apostolat de Mantuitorul, a fost vameș. Se numea Levi, era fiul lui Alfeu și era originar din Capernaum.

- Remember cum ne-a povestit Andra Nicula pe virginradio.ro/dartodream ca viseaza sa mearga la Hogwarts? Ei bine, Ionuț și-a luat și el bagheta de fan Harry Potter și alaturi de Andra a fost la Londra in studiourile unde s-au filmat toate filmele din seria Harry Potter, adica la studiourile Warner Bros.…

- "Arhiepiscopia Dunarii de Jos a luat cunostinta cu adanca mahnire de accidentul rutier provocat in seara zilei de 12 noiembrie, pe raza localitatii Schela, de catre preotul Danut Hohota, de la parohia Negrea, soldat cu decesul unei persoane in varsta de 49 ani. In baza prevederilor canonice si ale…

- ”Cartea de aur a Republicii Moldova” a avut parte de un tur al Italiei, noteaza NOI.md. Astfel, publicația care a aduat la un loc 1800 de moldoveni notorii a fost prezentata nu doar diasporei moldovenești din Italia, dar și italienilor. Pe 7 noiembrie, autorul carții, Denis Roșca, numit Omul Anului…