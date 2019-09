Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare toamna, inainte de inceperea anului scolar, pompierii Inspectiei de Prevenire din cadrul ISU Maramures vin in intampinarea elevilor, parintilor si a dascalilor, cu sfaturi privind modul de evitare a producerii unor, precum si modul de actiune in cazul producerii unor astfel de evenimente…

- Azi, 5 septembrie, a fost lansata campania ,,10 pentru siguranța” in cadrul unei conferințe de presa. Campania destinata creșterii gradului de siguranța a elevilor se va derula pana la data de 20 septembrie, perioada in care vor fi intensificate acțiunile de informare a elevilor, parinților și cadrelor…

- Campanie contra traficului de persoane-"Informare acasa! Siguranta in lume" Foto: Arhiva. Caravana intitulata "Informare acasa! Siguranta în lume!" - care are la baza un program desfasurat la nivel national de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, a ajuns…

- Incepand cu luna iunie, Gruparea de Jandarmi Mobila Constanta, a lansat campania de informare si prevenire "Litoral in siguranta " 2019.Campania se deruleaza pe timpul sezonului estival, in Navodari, Mamaia, Costinesti si Vama Veche si are ca scop constientizarea turistilor cu privire la faptele antisociale…

- Luni, 15 iulie, prin programul national de prevenire a delincventei juvenile si victimizarii minorilor si a proiectului "Vacanta in siguranta fara droguri", in doua statiuni din sudul litoralului, s au desfasurat activitati informativ educative. De acestea s au ocupat politistii Biroului de Analiza…

- La data de 1 iulie a.c., politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, impreuna cu politisti din cadrul Politiei statiunii Eforie, au desfasurat activitati de prevenire a infractiunilor contra patrimoniului, pe raza localitatii Eforie Nord.Activitatile au avut ca scop cresterea gradului…

- Incepand cu 15 iunie, Gruparea de Jandarmi Mobila Constanta, a lansat campania de informare si prevenire "Vacanta in siguranta " 2019.Campania se deruleaza pe timpul sezonului estival, in Navodari, Mamaia si Vama Veche si are ca scop constientizarea turistilor cu privire la faptele antisociale care…