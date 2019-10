Stiri pe aceeasi tema

- Surorile gemene Hermon si Heroda Berhane adora sa danseze, dar nu pot auzi muzica deoarece amandoua si-au pierdut auzul, asa incat inventia unei haine cu senzori, care le permite sa simta diferite sunete, le-a transformat total noptile in cluburile londoneze, relateaza miercuri Reuters. "Camasa cu sunet"…

- Prețul petrolului este in curs de stabilizare, luni dupa amiaza, la peste 8% mai sus fața de cotația anterioara atacului de sambata, care a scos din funcțiune 5% din capacitațile de producție globale, situate in Arabia Saudite. Repunerea in funcțiune a capacitaților afectate de 5,7 de milioane de barili…

- Bursa din Hong Kong ofera 39 miliarde de dolari pentru preluarea London Stock Exchange Actiunile London Stock Exchange au crescut semnificativ miercuri, dupa ce rivala Hong Kong Exchanges & Clearing (HKEX) a propus combinarea celor doi operatori bursieri, care evalueaza LSE la 32 miliarde de lire…

- Preturile petrolului au atins, marti, maximele ultimelor sase saptamani, crescand pentru a cincea zi consecutiv, pe baza optimismului ca OPEC si alti producatori, intre care si Rusia, vor conveni extinderea masurilor de limitare a productiei, pentru sustinerea cotatiilor, transmite Reuters. Cotatia…

- Compania aeriana British Airways a raportat miercuri numeroase intarzieri si anulari de zboruri de pe aeroporturile londoneze din cauza unei probleme informatice, care i-a afectat sistemul de inregistrare, transmit Reuters, AFP si dpa, potrivit Agerpres.Citește și: Familia Alexandrei a luat…

- La invitația Mastercard, anul acesta, la Electric Castle, se afla și Amber Galloway Gallego, cea mai cunoscuta translatoare in limbajul mimico-gestual din Statele Unite, specializata in interpretarea concertelor și a festivalurilor de muzica.