Cadavrul unui bărbat de 47 de ani a fost găsit lângă Piața Centrală Cadavrul unui barbat a fost depistat lânga piața centrala din Chișinau. Poliția a fost chemata la fața locului. Informația a fost confirmata de ofițerul de presa de la Poliția Capitalei, Natalia Stati. Corpul neînsuflețit al victimei a fost observat de trecatori, care au chemat poliția și ambulanța. Oamenii legii au constatat ca victima are 47 de ani, este locuit al capitalei, însa nu avea un loc permanent de trai. Pe corpul victimei, medicul legist, venit și el la fața locului, nu a depistat semne de moarte violenta.

