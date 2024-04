Stiri pe aceeasi tema

Un barbat de 50 de ani din judetul Prahova a fost omorat, in strada, in urma unui conflict spontan cu un alt barbat. Agresorul, nemultumit...

- Un barbat in varsta de 49 de ani a fost condamnat la 2 ani și 3 luni de inchisoare și a fost amendat cu 100 000 de lei, dupa ce furat o mașina și s-a plimbat cu ea in stare de ebrietate avansata și fara permis de conducere. Ulterior, acesta a incercat sa corupa angajații poliției. Inculpatul și-a recunoscut…

- Olga Botnarciuc din raionul Falești trece printr-o durere greu de imaginat. In decembrie 2022, fiica ei de 10 ani a fost spulberata de o mașina pe trecerea de pietoni, in timp ce mergea la școala, impreuna cu fratele sau. Copila a fost dusa la spital, dar medicii nu au reușit sa o salveze. Șoferița…

- Tragedie la Iași, in noaptea de marți spre miercuri, cand un barbat a gasit-o pe fosta iubita cu un alt barbat și l-a injunghiat pe acesta cu un cuțit, apoi și-a luat viața, a relatat Buna Ziua Iași.„In noaptea de 28 februarie a.c., Secția nr. 10 Poliție Rurala Ruginoasa a fost sesizata prin apel 112…

- Agenția Naționala pentru Sanatate Publica (ANSP) informeaza despre confirmarea unui caz de rujeola la o persoana cu virsta de 47 de ani, din municipiul Chișinau, care a revenit recent dintr-o calatorie in afara țarii. Boala a inceput cu febra inalta și tuse, apoi au aparut erupțiile cutanate. La moment,…

- Un barbat de 75 de ani din Bucuresti a fost salvat in urma unei interventii a politistilor si a luptatorilor Serviciului de Actiuni Speciale, fiindca fiul sau nu ii permitea sa iasa din apartament, el amenintand cu un cutit. Politistii au fost alertati de un alt barbat, venit in vizita, care a fost…

- Primul caz a avut loc in loc.Navirneț r-l Falești, unde oamenii legii desfașurind razii de prevenție a securitații circulației rutiere pe teritoriul zonei de Nord, au stopat doua unitați de transport de tip hipomobil. Ca urmare, fiind stopați pentru verificare, mirosul puternic de alcool i-a facut pe…

- Un minor de 14 ani, elev in clasa a VII-a la o scoala din municipiul Galati, a fost internat la Spitalul de Psihiatrie ‘Elisabeta Doamna’, dupa ce le-a dezvaluit politistilor ca a ascuns un cutit in toaleta scolii unde invata, cu intentia de a se razbuna pe mai multi colegi. Politistii Sectiei 1 Politie…