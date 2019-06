Stiri pe aceeasi tema

- Ghinion pentru un sofer din Tisau.In urma cu puțin timp, un autoturism a fost luat de apele involburate ale paraului Niscov. Din fericire, nu s-au inregistrat victime. Incidentul s-a produs in satul Salcia din comuna Tisau, localitate grav afectata de inundațiile din ultima perioada. Din fericire,…

- UPDATE, ora 18.40: hidrologii au emis o avertizare cod portocaliu de posibile depașiri ale cotelor de inundații pentru paraul Calnau, Basca Chiojdului și Nișcov. UPDATE, ora 18.20: polițiștii rutieri și echipe ale SDN Buzau acționeaza pe DN 10 intre Viperești – Cislau și Nehoiu – Siriu, unde s-a acumulat…

- Treptat, ploile afecteaza tot mai multe localitați din județul Buzau. Dupa ce saptamana trecuta localitațile Viperești și Tisau au fost lovite de viituri, astazi, locuitorii din alte zone ale județului au avut parte de clipe de groaza. Viiturile au lasat in urma dezastru in urma la Nehoiu, Siriu, Lopatari,…

- Situație fara precedent in județul Buzau. Ploile torențiale din ultimele zile fac prapad, treptat, in mai toate localitațile de munte. Dupa Viperești și Tisau, la sfarșitul saptamanii trecute, astazi, viiturile au lasat in urma de,astru la Nehoiu, Siriu, Lopatari, Colți, Catina și Magura. In acest moment…

- Un hoț care a patruns intr-un apartament din Ramnicu Valcea a plecat cu portofelele locatarilor și un telefon mobil. A gasit și cheia autoturismului familiei, așa ca a furat și mașina. Tanarul de 19 ani a luat ce a gasit de valoare in locuința, adica portofelele și un telefon mobil. Cum a gasit și cheia…

- Circulația pe DN 10, in zona Lunca Cislaului, din județul Buzau, este intrerupta, vineri, din cauza apei și aluviunilor, care au ajuns pe drum, pe o suprafața de cateva sute de metri, astfel ca mașinile nu pot circula, potrivit mediafax.Purtatorul de cuvant al Prefecturii Buzau, Gabriel Cozma,…

- Un eveniment rutier in care au fost implicate un camion și un autoturism s-a produs in urma cu puțin timp pe DN 10, in localitatea Cislau. Din datele de la fața locului, șoferul unui autocamion cate circula din direcția Nehoiu catre Buzau nu a observat la timp autoturismul care circula in fața sa și…