Stiri pe aceeasi tema

- Politistii buzoieni au depistat o femeie din Vernesti care era cautata de autoritatile judiciare din Austria. Aceasta fusese data in urmarire internaționala dupa ce a agresat un polițist care incerca sa aplaneze o cearta conjugala. Ulterior, buzoianca s-a intors in țara și s-a ascuns in Breaza. Impotriva…

- Politistii de investigatii criminale de la Inspectoratul de Politie Judetean Buzau impreuna cu politisti de la Sectia de politie rurala Merei au depistat, joi, pe raza comunei Breaza, o femeie de 35 de ani din comuna Vernesti, urmarita la nivel international de catre autoritatile judiciare din Austria,…

- La data de 7 octombrie a.c., prin ordonanta procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bistrita s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva tanarului de 19 ani, din Budacu de Sus, cercetat pentru savarsirea infractiunii vatamare corporala. Ulterior, a fost prezentat judec…

- In urma activitatilor desfasurate, politisti din cadrul Politiei municipiului Buzau – Biroul de Investigatii Criminale, in cazul unui furt din anexa unei locuinte de pe raza municipiului Buzau sesizat la data de 31 august a.c., s-a stabilit ca principalul banuit este un tanar in varsta de 29 de ani,…

- Politistii din Racari au depus in Centrul de Retinere si Arest Preventiv Dambovita o femeie de 31 de ani, din localitatea damboviteana Gulia. Pe numele careia Curtea de Apel Ploiesti a emis un mandat de arestare preventiva pentru savarsirea de fapte penale prevazute de Codul Penal Italian.

- Polițiști de investigații criminale de la IPJ Buzau au depistat in municipiul Buzau un barbat de 36 de ani, urmarit internațional de autoritațile judiciare din Austria, in baza unui mandat european de arestare pentru comiterea mai multor infractiuni de furt. Barbatul a fost prezentat la Parchetul de…

- Polițiștii de investigații criminale din Buzau au depistat in raza municipiului un barbat de 36 de ani, care este urmarit internațional de catre autoritațile judiciare din Austria, in baza unui mandat european de arestare pentru comiterea mai multor infracțiuni de furt.

- Polițiști de investigații criminale de la Inspectoratul de Politie Judetean Buzau au depistat in municipiul Buzau un barbat de 36 de ani, urmarit internațional de autoritațile judiciare din Austria, in baza unui mandat european de arestare, pentru comiterea mai multor infractiuni de furt. Barbatul a…