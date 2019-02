Buget 2019: Ministerul Finantelor anunta alocari record pentru bugetele locale

Stiri pe aceeasi tema

- Sumele totale care se aloca bugetelor locale din veniturile bugetului de stat si din subventii sunt de 46,6 miliarde lei, cu 22,4% mai mari decat cele alocate in anul 2018, ceea ce reprezinta 60,5% din totalul veniturilor bugetelor locale, precizeaza, joi seara, Ministerul Finantelor Publice, care…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul de buget pe 2019, intr-un final, joi seara, dupa o intarziere de mai bine de o luna. Finantele mizeaza pe un PIB de 1.022.500 milioane lei, o tinta de crestere economica de 5,5% si o rata a inflatiei de 2,8%. Bugetul de stat pe 2019 este…

- Veniturile bugetului general consolidat proiectate pentru 2019 sunt estimate la 341,4 miliarde de lei, respectiv 33,4% din PIB. Cele mai mari venituri sunt inregistrate la contribuțiile de asigurari sociale, 11,5%, TVA, 6,8 %, accize 3%, impozit pe salarii și pe venit 2,3 % din PIB. …

- Ministerul Finantelor Publice vrea sa emita obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro in luna ianuarie, in valoare de 100 de milioane de euro, in vederea finantarii deficitului de stat si refinantarii datoriei publice, potrivit unui ordin publicat in Monitorul Oficial. Conform prospectului de…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in ianuarie 2019 imprumuturi de la bancile comerciale de 3,26 miliarde de lei, din care 2,9 miliarde de lei prin licitatii de obligatiuni de stat si certificate de trezorerie. La această sumă se pot adăuga 360 de milioane de lei prin sesiuni…

- Valoarea nominala a emisiunii de joi a fost de 600 de milioane de lei, iar bancile au subscris 950,8 milioane de lei. Marti este programata o licitatie suplimentara prin care statul vrea sa atraga inca 90 de milioane de lei la randamentul stabilit luni. Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 300 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni, cu maturitatea la 75 de luni, la un randament mediu de 4,61% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea nominala a emisiunii de…