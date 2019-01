Stiri pe aceeasi tema

- PRIMA CASA 2019. Programul "Prima casa" va continua, pentru ca a fost util in economie, dar se doreste a fi un program social clar, a declarat duminica, la Antena 3, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. PRI...

- Salariul angajatilor din sectorul public va fi majorat de la 1 ianuarie cu 25 din diferenta dintre salariul actual si cel stabilit pentru 2022, a declarat miercuri seara ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, precizand ca inghetarea salariilor reprezinta scenariul cel mai pesimist trimis…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a declarat la Antena 3 ca Victor Negrescu, ministrul demisionat de la Afaceri Europene nu stie sa lucreze in echipa. "La finalul sedintei de Guvern a fost o discutie legata de ultimele masuri de parcurs pentru ca noi sa fim gata pentru presedintia de anul viitor.…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a precizat recent ca sumele de plata vor fi comunicate in noiembrie, oamenii avand timp sa-si achite datoriile pana in martie 2019, avand o reducere de 10%. Teodorovici a anuntat si ca, de la 1 ianuarie, nu se vor mai trimite notificari scrise privind sumele…

- 'Proiectul legii bugetului de stat este aproape gata. Urmeaza joi sa mai avem o ultima discutie pe proiectul privind finantarea autoritatilor locale si proiectul de dezvoltare locala. De asemenea, mai trebuie aprobate niste memorandumuri in Guvern si sper sa se inteleaga colegii din Guvern, de la…

- Intrebat duminica, la Antena 3, despre remaniere, ministrul a spus ca decizia va fi luata in CEx de premierul Viorica Dancila. El a explicat si modul in care a fost facuta evaluarea ministrilor. „Asta decide CEx-ul, in functie de evaluarea doamnei premier. Sunt toate masurile cuprinse in programul…

- Salariile bugetarilor nu vor fi inghețate, iar incepand cu anul viitor vor fi aplicate creșterile prevazute in legea salarizarii, a declarat duminica, la Antena 3, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.Ministrul spune ca a fost o astfel de discuție la Guvern, și ca masura inghețarii salariilor…

- Romania ar fi beneficiat de sume mult mai mari din partea UE daca Guvernul Dacian Cioloș nu ar fi blocat fondurile, dar miniștrii de atunci s-au mulțumit sa vada cum este in administrație și sa adune informații pentru a le folosi in afaceri, a declarat, la Antena 3, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.Teodorovici…