Stiri pe aceeasi tema

- Marius Budai a declarat ca a trimis Corpul de Control la AJPIS, structura din cadrul Ministerului Muncii, care a acordat autorizatie de functionare programului din Maramures, unde ar fi fost abuzati 4 copii. Ministrul a mai spus ca familiile minorilor sunt in drum spre Romania.

- Patru minori germani, cu varste cuprinse intre 12 si 18 ani, care au fost obligati sa execute munci epuizante sub pretextul unui asa-zis "program de reeducare", au fost pusi sub protectie in regim de urgenta, la solicitarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate si Terorism -…

- Cu privire la cercetarile derulate de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate si Terorism in judetul Maramures, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, trafic de minori si lipsire de libertate…

- Dana Girbovan, propunerea PSD pentru Ministerul Justiției, este judecator la Curtea de Apel Cluj și președintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR). A contestatat protocoalele cu SRI in Justiție și a susținut Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Dana Girbovan s-a nascut…

- Felix Banila, procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), va susține astazi, la ora 14.00, o declarație de presa la sediul instituției.

- O delegație MCV va efectua, la inceputul lunii iulie, o vizita in Romania, pentru a evalua situația justiției din țara noastra, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Reprezentanții MCV ajung in data de 2 iulie la București și vor avea intalniri și cu ministrul Justiției.Surse judiciare…

- Remus Vasut a devenit un personaj foarte cunoscut la nivel national, in 2013, dupa ce a fost arestat pentru ca a incercat sa vanda bombe confectionate artizanal. Tanarul din Ghioroc avea pe atunci doar 20 de ani si era acuzat de terorism, un an mai tarziu fiind condamnat la cinci ani si opt luni de…

- La data de 06.06.2019 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala impreuna cu politistii de combatere a criminalitatii organizate au efectuat, simultan cu omologii englezi, un numar de 22 de perchezitii domiciliare, 6 in Romania,…