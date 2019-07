British Airways, amendată cu 230 milioane de dolari Compania aeriana a fost amendata in urma unui atac cibernetic. Datele clientilor au inclus nume, adrese de e-mail, informatii despre cartea de credit, cum ar fi numerele cartilor de credit, datele de expirare si codul CVV de trei cifre gasit pe spatele cardurilor de credit. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

