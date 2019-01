Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Democratic Unionist din Irlanda de Nord (DUP), care o sprijina pe sefa guvernului britanic Theresa May in parlamentul de la Londra, a afirmat ca scrisoarea Uniunii Europene care ofera mai multe asigurari in legatura cu introducerea unui mecanism de ''backstop'' privind granita…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa la Alba Iulia, ca el este propunerea partidului pentru functia de premier, dar a spus ca liberalii vor sustine cea mai buna formula de guvernare, daca motiunea de cenzura trece. Orban a apreciat ca, in cazul caderii Guvernului,…

- Liderul grupului parlamentar al conservatorilor britanici, Graham Brady, a anuntat miercuri ca exista suficient sprijin pentru a convoca un vot de neincredere in lidera partidului, premierul Theresa May, informeaza Reuters. Votul va avea loc chiar miercuri seara între orele 18:00 şi 20:00…

- Partidul nord-irlandez care sustine in Parlamentul de la Londra guvernului premierului Theresa May va vota impotriva acordului de divort cu UE convenit de sefa guvernului cu Bruxellesul in votul-cheie de saptamana viitoare, a declarat marti seara unul dintre parlamentarii sai, relateaza Reuters, potrivit…

- Partidul Laburist, principala formatiune de opozitie din Marea Britanie, va vota impotriva acordului privind Brexit-ul in parlamentul de la Londra, a declarat duminica liderul formatiunii, Jeremy Corbyn, care a descris acordul aprobat in aceeasi zi de Bruxelles drept ''un esec deplorabil in…

- Lidera Partidului Democratic Unionist nord-irlandez (DUP), Arlene Foster, a declarat vineri ca premierul britanic Theresa May ar trebui sa-i ceara Uniunii Europene un acord mai bun de 'divort' privind Brexit-ul, noteaza Reuters, informeaza News.ro.Foster, al carei partid sustine guvernul May…

- Acordul pe tema Brexit propus de premierul Theresa May este inadecvat, lumea va fi "ingrozita", afirma Samuel Wilson, un deputat din cadrul formatiunii nord-irlandeze Partidul Democratic Unionist (DUP), care asigura majoritatea Guvernului conservator de la Londra in Camera Comunelor, potrivit Mediafax.…