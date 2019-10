Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson a transmis, miercuri, catre Bruxelles varianta sa de acord pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Premierul britanic numește aceasta varianta drept un "compromis rezonabil" pentru modificarea acordului privind Brexit-ul in legatura cu frontiera irlandeza, scrie BBC News.…

- Propunerea prezentata miercuri de prim-ministrul britanic Boris Johnson pentru a permite o iesire negociata a Marii Britanii din Uniunea Europeana 'comporta inca unele puncte problematice', a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dupa o discutie prin telefon cu seful…

- Presedintele inca in exercitiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se declara convins ca Brexit-ul va avea loc, reiterand ca daca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara acord, atunci va exista o noua granita intre Irlanda de Nord si Irlanda, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. "Sunt…

- Presedintele inca in exercitiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se declara convins ca Brexit-ul va avea loc, reiterand ca daca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara acord, atunci va exista o noua granita intre Irlanda de Nord si Irlanda, relateaza Reuters. "Sunt convins ca Brexit-ul…

- Mai mulți parlamentarii britanici, inclusiv membri ai partidului de guvernamant, au inițiat marți un proces ce le-ar permite sa blocheze incercarea premierului Boris Johnson de a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeana fara un acord, informeaza postul CNBC, potrivit Mediafax.In pofida…

- Premierul britanic Boris Johnson a afirmat marti ca urmatoarea mutare cu privire la Brexit depinde de Uniunea Europeana, adaugand ca nu doreste iesirea din blocul comunitar fara un acord, dar ca trebuie sa fie pregatit si pentru acest scenariu, relateaza Reuters. ''Daca ei (Uniunea Europeana)…

- Boris Johnson este noul premier britanic, dupa ce Regina Elisabeta a II-a i-a incredințat, oficial, aceasta misiune. Johnson este pus pe fapte mari și promite un cabinet care sa reflecte “Marea Britanie moderna”, potrivit stirileprotv.roIn primul discurs de la preluarea functiei a vorbit iar…

- Marea Britanie ar urma sa intre in recesiune in cazul unui Brexit fara acord, preconizeaza OBR. ”Regatul Unit va intra in recesiune in al patrulea trimestru din 2019, pe o perioada de un an. PIB-ul va scadea cu 2,1%”, se subliniaza in rapotul OBR, institutul oficial britanic insarcinat cu previziuni…