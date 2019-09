Guvernul va adopta in sedinta de luni o hotarare prin care va delega competenta Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul de a motiva ordonantele de urgenta catre Secretariatul General al Guvernului.

Activitatea guvernului va putea fi astfel deblocata, dupa ce Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul a ramas fara ministru, iar competentele acestuia nu au fost delegate.

Guvernul va putea in acest fel sa adopte in continuare ordonante de urgenta, a precizat premierul Viorica Dancila in sedinta de guvern.