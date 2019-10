Boris Johnson, îndemn pentru deputați privind Brexit: Singura cale de a merge înainte "E timpul ca aceasta mareata Camera a Comunelor sa se reuneasca si sa-i uneasca pe oameni", le-a spus Johnson deputatilor la inceputul sedintei convocate in mod exceptional sambata, la doua zile dupa anuntarea unui nou acord intre Londra si Bruxelles si cu 12 zile inainte de data prevazuta pentru retragerea britanica, 31 octombrie. El a insistat ca acordul este "singura cale de a merge inainte si "cea mai buna solutie posibila" pentru "a insanatosi" tara. Orice alta intarziere a Brexitului ar fi "lipsita de sens, costisitoare si ar submina profund increderea publica", a mai spus… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

