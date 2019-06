Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul conservator Boris Johnson, un campion al sustinatorilor Brexitului, si-a consolidat marti seara avansul in cursa la succesiunea premierului britanic Theresa May si s-a clasat devansat pe primul loc, in al doilea tur de scrutin, la finalul caruia au mai ramas doar cinci candidati, relateaza…

- Theresa May a anunțat saptamana trecuta ca va demisiona vineri din funcția de lider al Partidului Conservator și prin urmare și din cea de prim-ministru. Ea va ramane premier interimar pana la alegerea succesorului sau, asteptata in a doua parte a lunii iulie. Theresa May a anunțat pe 24 mai ca iși…

- Premierul britanic Theresa May va insista ca relatia dintre SUA si Marea Britanie „este un parteneriat grozav” insa va preciza ca ar putea fi mai buna de atat, in timpul unei intalniri cu presedintele american Donald Trump de marti de la Downing Street, relateaza The Guardian potrivit news.roCu…

- "Plecarea Theresei May din Downing Street era inevitabila, insa nu rezolva criza in care se afla Partidul Conservator si Marea Britanie. Sleita de esecurile repetate de a gasi sprijin in propriul partid si in Parlament pentru Acordul Brexit, demisia era singura cale de deblocare a unei situatii imposibile.…

- Theresa May a anuntat, vineri, ca pe data de 7 iunie va demisiona din functia de lider al Partidului Conservator si, implicit, prim-ministru al Marii Britanii, scrie BBC. In timpul unei declaratii din Downing Street, Theresa May a spus ca a facut „tot ceea ce a putut“ pentru a onora rezultatul Brexitului…

- Theresa May urmeaza sa le prezinte deputatilor, in saptamana care incepe la 3 iunie, proiectul de lege cu privire la Brexit, o versiune revizuita si completata care cuprinde Tratatul retragerii incheiat cu Bruxellesul, pe care deputatii l-au respins deja in trei randuri.In cazul - improbabil…

- Boris Johnson, fostul ministru de Externe si un politician pro-Brexit, este principalul favorit printre membrii Partidului Conservator pentru a o inlocui pe Theresa May la conducerea partidului si implicit in functia de premier, relateaza Reuters potrivit news.ro.Conform unui sondaj YouGov…

- Cu doi ani în urma, Theresa May s-a întors dintr-o vacanta petrecuta în Tara Galilor si a aruncat o bomba. Ea a anuntat niste alegeri generale pe care, cu doar vreo doua saptamâni în urma, ea sustinuse ca nu le va anunta, scrie The Sun, citat de Rador.Cum în aceasta…