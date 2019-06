Stiri pe aceeasi tema

- Liberalul Florin Citu, liderul senatorilor PNL, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 13.00, despre programul politic al PNL pentru europarlamentare, despre legea prin care o buna parte a tezaurului de la Londra e adus in Romania, dar si despre politicile fiscale controversate ale guvernarii PSD.

- Voucherele de vacanta au influentat in mod semnificativ piata turismului romanesc, astfel ca vacantele din Romania au devenit din ce in ce mai scumpe, iar locurile de cazare disponibile tot mai putine, potrivit rezultatelor "Barometrului privind vacantele din 2019". Astfel, romanii ar…

- De mai multi ani, companiile din Romania se plang de faptul ca gasesc tot mai greu specialisti pentru diverse industrii si reclama faptul ca scolile profesionale sunt tot mai putine si prea putin adaptate realitatii din economia nationala. Altfel spus,...

- Soc in showbizul romanesc. Fostul sot al uneia dintre cele mai cunoscute creatoare de moda din Romania s-a sinucis in aceasta seara. Marius Popa, fostul sot al Nataliei Vasiliev, a fost gasit spanzurat in locuinta sa, potrivit lupamea.ro.

- Rareș Bogdan a fost caracterizat de Moise Guran și Cristian Tudor Popescu. Desemnat de PNL numarul unu pe lista pentru europarlamentare, prestația fostului realizator TV Rareș Bogdan a fost comentata la EuropaFM.Citește și: Lia Olguța Vasilescu, reacție-fulger la referendumul lui Iohannis…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 114 milioane euro in ianuarie, de 16,3 ori mai mare fata de cel inregistrat in ianuarie 2018, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate luni. In ianuarie 2018, deficitul de cont curent a fost de 7 milioane euro, potrivit…