Bistriţa-Năsăud: Un tânăr de 15 ani, băut, a accidentat cu maşina două fetiţe şi a fugit de la locul faptei Un tanar de 15 ani din comuna Dumitra, care consumase bauturi alcoolice, s-a urcat joi la volan si a lovit cu masina doua fetite ce se deplasau pe marginea unui drum comunal din Nimigea, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud. Dupa ce le-a lovit pe cele doua fete, in varsta de 4 si, respectiv, 13 ani, soferul a pierdut controlul directiei si s-a rasturnat cu masina in afara partii carosabile, dupa care a fugit de la locul accidentului. Accidentul a avut loc in jurul orei 17,00, iar soferul fugar a fost prins de catre politisti dupa aproximativ doua ore.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

