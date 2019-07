Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 7,3, produs duminica in Insulele Moluce (Insulele Mirodeniilor) si soldat cu victime si pagube materiale, a fost urmat de zeci de replici seismice. Agentia de gestionare a catastrofelor naturale a anuntat intr-un mesaj publicat pe Twitter ca o femeie din South…

- Un seism cu magnitudinea 5,7 s-a produs marti dimineata in largul coastelor insulei Bali din Indonezia, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), transmite dpa. Cutremurul subacvatic s-a produs la o adancime de 91,4 kilometri, aproximativ la 100 de kilometri sud-vest de…

- Cel putin doua persoane murit si alte cateva mii au fost evacuate dupa ce un seism violent cu magnitudinea 7,3 a lovit estul Indoneziei, potrivit unui bilant oficial publicat luni, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Cutremurul s-a produs la scurt timp dupa ora 18:00 locala (09:00 GMT) duminica, in nordul Arhipelagului Molucelor, la o adancime de 10 kilometri, provocand panica in randul locuitorilor care s-au refugiat in zonele mai inalte.Epicentrul seismului fost stabilit la aproximativ 165 de kilometri…

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata si sute de case au fost distruse dupa ce un cutremur violent, cu magnitudinea de 7,3 grade, s-a produs duminica in estul Indoneziei, potrivit primului bilant oficial emis luni, citat de AFP. Cutremurul s-a produs la putin timp dupa ora locala 18:00…

- Jakarta, 14 iul /Agerpres/ - Un seism puternic, cu magnitudinea 7,3, s-a produs la est de Indonezia duminica, lovind Insulele Moluce (Insulele Mirodeniilor), conform unei informari a Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), transmite AFP. USGS nu a emis avertizare de tsunami. Cutremurul…

- Un nou cutremur a avut loc. Seismul s a produs astazi, 22 mai a.c., la ora 06:31, in judetul Buzau. Cutremurul cu magnitudinea de 2.3 pe scara Richter, a avut loc la adancimea de 129 de kilometri.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu 34 de kilometri , Buzau 50 de kilometri ,…

- Un seism cu magnitudinea 7,2 s-a produs marti dimineata in Papua Noua Guinee, tara insulara situata in centura de foc a Pacificului si care este frecvent afectata de seisme, informeaza Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de AFP. Cutremurul a fost inregistrat la o adancime…