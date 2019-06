Bilanț tragic al ploilor abundente: trei frați morți, unul dispărut - zeci de case inundate! Trupurile a trei dintre cei patru copii cu varste cuprinse intre 9 luni si 6 ani luati de viitura la Sangeru, in Prahova, au fost gasite. Sambata, a fost gasiti fetita de 9 luni si baitul de sase ani. Anterior, fusese gasita in stop cardio-respirator o fetita de trei ani, care nu a raspuns manevrelor de resuscitare. Peste 100 de persoane au fost evacuate, 76 de locuinte si 132 de gospodarii au fost afectate in urma inudatiilor si viiturilor produs de ploile abundente in judetul Prahova, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Pompierii au gasit, sâmbata, și trupul baiețelului… Citeste articolul mai departe pe reporterntv.ro…

Sursa articol si foto: reporterntv.ro

