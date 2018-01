Bărbat omorât în timp ce îşi repara maşina Soferul in varsta de 36 de ani a oprit pentru a repara ceva la masina cand la un moment dat un alt autoturism a venit din spate si l-a lovit in plin. La fata locului a ajuns de urgenta o ambulanța, insa medicii nu au mai putut face nimic pentru barbat. Politistii vor face cercetari pentru a afla cu exactitate imprejurarile in care s-a produs accidentul. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

