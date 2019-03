Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltarea unei retele de cooperare si cercetare stiintifica in domeniul dizabilitatii si cresterea accesibilitatii persoanelor cu dizabilitati au fost printre temele discutate la reuniunea informala a ministrilor responsabili cu domeniul dizabilitatii din statele Uniunii Europene, informeaza un…

- Mai multe categorii de angajați din sanatate s-au trezit in ianuarie cu salarii mai mici fața de luna decembrie a anului trecut. Este doar ultima ... The post Angajații din sanatate anunța ample proteste dupa scaderea veniturilor appeared first on Renasterea banateana .

- Sindicaliștii din sanatate organizeaza un miting in București, pe 3 aprilie. Federația Sanitas a anunțat masurile de protest, intr-un comunicat, dupa o intalnire cu toți reprezentanții județelor in care fiecare și-au spus nemulțumirile legate de situația sectorului sanitar. Principalele nemulțumiri…

- Prin Hotarare de Guvern nr. 720/2008 din 9 iulie 2008, pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate,…

- Clienții RAR Constanța sunt trimiși la alte reprezentanțe fara programari, dupa ce punctul de la Constanța este nefuncțional din data de 9 ianuarie. Centrul RAR Constanța este nefuncțional din data de 9 ianuarie din cauza unor probleme tehnice, generate de întreruperea alimentarii cu curent…

- "Creșterea salariilor angajaților din sanatate este corelata și cu creșterea mulțumirii pacienților privind calitatea serviciilor medicale. Suplimentar, creșterea salariilor din perioada 2015-2017 este corelata cu o scadere a plaților informale cu 9 puncte procentuale", afirma reprezentanții Solidaritatea…

- Aplicarea prevederilor Ordonantei 114 nu duce la scaderi de venituri salariale ale personalului medical si auxiliar, sustine ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. ‘Pentru astazi am solicitat o intalnire cu cele doua mari federatii sindicale din sanatate – Sanitas si Solidaritatea. Am avut prima runda…